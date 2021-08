David Shellnutt, un avocat qui est aussi un cycliste affirme que lui et d'autres personnes ont signalé à la Ville via Twitter que le chantier de construction en cours dans le secteur des rues Avenue Road et Bloor Ouest était dangereux pour les cyclistes, et ce deux jours avant la collision.

Tout le secteur de cette zone de construction est un cauchemar , a indiqué M. Shellnut.

Cette collision aurait pu être évitée, mais c'était aussi de la négligence , ajoute-t-il.

L'inspecteur Michael Williams a affirmé que le cycliste et le conducteur du camion circulaient tous deux en direction nord dans la voie du trottoir sur la rue Avenue Road, au nord de la rue Bloor West.

Il semble que le camion à benne n’ait pas donné assez de place au cycliste, malheureusement , déplore M. Williams.

Une tragédie qui aurait pu être évitée

M. Shellnutt a partagé un certain nombre de tweets qui, selon lui, montrent que la Ville de Toronto a été mise au courant d'un problème routier dangereux.

Il a montré le gazouillis d’un utilisateur nommé Dave Edwards qui a écrit : Il y a deux jours, des ouvriers de la construction se sont moqués des cyclistes qui leur demandaient de rendre la zone plus sûre .

Ce matin, des cyclistes ont filmé la zone pour démontrer le danger et ont informé la Ville de Toronto , pouvait-on lire dans une autre publication de M. Edwards.

M. Shellnutt indique que nous avons demandé de l'aide à la Ville de Toronto à plusieurs reprises .

La municipalité et les entrepreneurs en construction ont fait preuve d'un mépris imprudent pour la sécurité de tous les usagers de la route, ce décès a été causé par les actions négligentes des personnes chargées de protéger le public , dénonce M. Shellnut.

En tant qu'avocat, M. Shellnut dit espérer que la famille aura le temps de faire son deuil en paix.

Il affirme que l'incident soulève de sérieuses questions quant à la responsabilité non seulement du conducteur du camion, mais aussi de la Ville de Toronto et des entrepreneurs qui, selon lui, ne traitent pas la sécurité routière avec le sérieux qu’elle mérite.

Encore du travail à faire en matière de sécurité

Le maire de Toronto, John Tory, affirme que l'initiative Vision zéro de la Ville a permis de réduire considérablement le nombre de piétons et de cyclistes grièvement blessés au cours des deux dernières années.

Mais il ajoute que Nous avons encore du travail à faire .

M. Tory explique qu'il veut obtenir un rapport complet sur la collision, ajoutant que la municipalité est à la recherche de choses que nous pouvons faire en ce qui concerne les zones de construction, en ce qui concerne ce que nous faisons pour que les cyclistes et les piétons soient en sécurité .

D'autres cyclistes qui ont été interrogés dans le secteur de la collision jeudi demandent également que davantage de mesures soient prises pour rendre la zone plus sécuritaire.

Il y a certainement des pistes cyclables plus sûres dans la ville, par exemple sur Wellesley, il y a la piste cyclable surélevée , a affirmé le cycliste Ben Heldman.

Sur celle-ci, vous êtes directement avec les voitures, alors que sur Wellesley, ils ont environ six pouces au-dessus de la route pour que vous puissiez faire du vélo , ajoute-t-il.

Un autre cycliste, Neil Gibb, croit que la municipalité doit faire des ajustements dans la zone pour donner assez de place aux cyclistes, aux piétons et aux véhicules, y compris la largeur des bandes cyclables.