Gilles Desjardins prêt à investir des millions pour relancer le centre-ville de Gatineau

Le promoteur immobilier Gilles Desjardins tend la main à la Ville de Gatineau et propose sa participation pour revitaliser le centre-ville. L’homme d'affaires a laissé entendre qu’il a des centaines de millions $ à investir.

Le grand patron du groupe Brigil s’est adressé au maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, dans une lettre ouverte vendredi dont Radio-Canada a obtenu copie.

Dans sa missive, Gilles Desjardins dit vouloir contribuer à la relance du centre-ville.

Je vous écris pour vous offrir tout mon soutien [...] au sujet de l’urgence d’agir pour ramener les citoyens et les fonctionnaires au centre-ville, fortement affecté par la COVID-19. [...] Trouvons des façons d’attirer les résidents, et les services de proximité suivront. Mon équipe et moi sommes prêts à participer de la façon que vous jugerez appropriée, vous pouvez compter sur nous , écrit M. Desjardins.

Des centaines de millions à investir, dit Desjardins

En entrevue à Radio-Canada, le promoteur Gilles Desjardins a indiqué vouloir investir des centaines de millions $, voire un milliard $.

Notre centre-ville a besoin d’amour. Il a besoin du privé, d’une vision claire. Il faut travailler ensemble. On est prêt à participer , a-t-il indiqué vendredi.

Un autre projet sur la table à dessin

Plus tôt cette année, le promoteur a fait l'acquisition du 35, rue Laurier, situé juste en face du Musée canadien de l’histoire. La propriété comprend l’hôtel Sheraton, le stationnement adjacent et l’ancien presbytère Notre-Dame-de-Grâce.

L'hôtel Four Points. à Gatineau Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Gilles Desjardins a dit vouloir développer sa nouvelle propriété pour en faire un projet iconique axé sur l’achat local et le transport actif. Ce dernier donne toutefois peu de détails sur son plan, à ce stade-ci.

L’homme d’affaires veut proposer un concept différent que son projet Place des peuples, qui avait divisé la population et le conseil municipal de Gatineau avec ses tours de 35 et de 55 étages de haut. La Ville avait d'ailleurs refusé la demande de modification de zonage du promoteur.

Un sentiment de déjà-vu, dit le maire Pedneaud-Jobin

Le maire de Gatineau a réagi avec prudence à la proposition de l’homme d'affaires. Maxime Pedneaud-Jobin refuse de s’emballer trop rapidement.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin . Photo : Radio-Canada

J’ai joué dans ce film-là beaucoup depuis des années, où on nous dit : voici, on va faire de grandes choses [...] D’un côté je suis content qu’il y ait des promoteurs qui veulent investir. Mais on s’est fait dire des choses comme ça, notamment par monsieur Desjardins dans le passé, pour des projets qui, pour lui, étaient extraordinaires comme les tours [de la Place des peuples] qui saccageaient le quartier du Musée , a commenté le maire Maxime Pedneaud-Jobin, vendredi, aux Matins d’ici.

Le maire de Gatineau s’est toutefois engagé à répondre en privé à l’homme d’affaires Gilles Desjardins, par écrit.

Plus de détails à venir…