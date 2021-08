La résidence Les Marronniers renoue avec son projet de cohabitation intergénérationnelle

Des étudiants du cégep et de l’université pourront de nouveau habiter à la résidence Les Marronniers en échange de 40 heures de bénévolat par mois.

La résidence, qui avait interrompu le programme durant la pandémie, indique vouloir le poursuivre pour le bien-être des résidents.

Nos résidents, c'est un projet qui leur tenait à cœur. Avoir un partage de générations [...] ça venait apporter une joie de vivre dans leur quotidien et c'est quelque chose qui leur manquait beaucoup , rapporte Grâce Balaha, chargée du projet de cohabitation intergénérationnelle à la résidence.

Elle ajoute qu’une étudiante avait tout de même continué à appeler les résidents durant la pandémie même si elle était retournée vivre chez ses parents.

Sept étudiants ont signifié leur intérêt pour la rentrée. La résidence reçoit bon an mal an entre trois et quatre candidatures d’étudiants. Elle en sélectionnera deux, qui pourront établir leurs pénates dès le 1er septembre.

Leur présence comptera pour beaucoup de résidents.

(Archives) Joliane Plante a été la première étudiante à demeurer à la résidence en 2017. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Ils nous donnent le goût de chanter, de faire de la musique, après ça, si on se sent seul, ils nous approchent , dit la résidente Pierrette Marcouiller.

Pour sa camarade Thérèse Vadeboncoeur, les étudiants l’aident avec la technologie. Moi, j'ai une tablette, je comprends quasiment rien là-dessus [...] et puis on peut demander des conseils. Ils viennent nous aider , témoigne-t-elle.

C'est un plus et ça nous fait du bien moralement. Une citation de :Laura Beauchesne, résidente

Nous autres, ça nous fait plaisir de les avoir parce que ça nous rend heureux , souligne également Marcel Marchand.

Avec les informations de Jérémie Camirand