Hausse de 400 % des frais d'expédition des conteneurs dans le Grand Vancouver

La Chambre de commerce de Burnaby, dans le Grand Vancouver, demande au gouvernement fédéral d'intervenir devant la flambée des coûts d'expédition de conteneurs, qui ont augmenté de plus de 400 % depuis janvier 2021.

Alok Kansal est copropriétaire de Hari Stones, une entreprise qui utilise environ 70 conteneurs maritimes par mois. L'année dernière, nous avons payé entre 1500 $ à 2000 $ par conteneur en provenance de Chine et en ce moment, c'est 10 500 $.

En 20 ans d'activité, c'est la première fois qu'il voit les prix augmenter autant et aussi rapidement. Je suis vraiment, vraiment inquiet , admet le commerçant.

Une augmentation fulgurante

Les entreprises de la région métropolitaine paient des milliers de dollars pour un conteneur d'expédition, selon le directeur de l'association, Cory Redekop.

Nous avons une entreprise de construction dont les devis sont passés de 4000 $, en janvier, à 12 500 $ en août. Nous avons vu des devis aussi élevés que 18 000 $ pour faire venir des marchandises.

C’est la première fois que la Chambre de commerce voit une augmentation aussi importante en si peu de temps et elle craint que les entreprises ne soient pas en mesure d'absorber les coûts plus longtemps.

Il y a toujours de la volatilité et les prix montent et descendent, mais les entreprises ne peuvent pas absorber une augmentation de 500 % en quelques mois. Le véritable défi est l'ampleur et la vitesse à laquelle cela se produit , note M. Redekop.

Enquête et soutien réclamés

Dans une lettre adressée à Transports Canada, la Chambre de commerce et ses membres demandent au gouvernement de jouer un rôle plus actif pour répondre à ces préoccupations.

Elle réclame du soutien pour les entreprises touchées par cette hausse des frais d’expédition. Pour certaines de ces entreprises, il s'agit d'un scénario de vie ou de mort , fait valoir Cory Redekop.

Les signataires souhaitent qu'Ottawa lance une enquête sur la cause de l'augmentation des frais d'expédition.

Dans un courriel, Transports Canada affirme l'augmentation des frais d'expédition est liée à la hausse de la demande de marchandises.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La combinaison d'une demande très élevée et de contraintes de capacité a, en conséquence, eu un impact sur les taux de fret , écrit le gouvernement.

