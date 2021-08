Une candidate libérale présente ses excuses pour des propos sur la vaccination

En novembre dernier, Mme Dale-Walker a publié un gazouillis qui laisse entendre qu'elle ne souhaite pas recevoir le vaccin contre la COVID-19 et dans lequel elle compare les vaccinés à des animaux de laboratoire. J'ai choisi de laisser les prétendants courir pour le vaccin comme s'ils demandaient d'être des cobayes, comme ça, s'il y a des problèmes [avec le vaccin], ceux qui ont un cerveau y auront échappé , a-t-elle écrit.

Dans une déclaration transmise à CBC, qui provenait directement du bureau de campagne national de son parti, Jessica Dale-Walker a qualifié ses propos d' irréfléchis et erronés .

Ce n'est certainement pas la façon dont je vois les choses maintenant , ajoute-t-elle. Je veux être très claire : je suis doublement vaccinée, et je crois que tous les Canadiens qui le peuvent devraient l'être. Si mes commentaires intempestifs ont pu faire hésiter qui que ce soit à cet effet, je m'en excuse.

Je fais partie d'une équipe qui croit dans les mesures de santé publique. Les vaccins sont notre outil le plus utile pour combattre la COVID-19, et j'encourage tout le monde à se faire vacciner , peut-on lire dans sa déclaration. Peu de temps après que CBC eut contacté la candidate à ce sujet, son compte Twitter n'était plus public.

Les libéraux de Justin Trudeau ont fait de l'effort de vaccination une pierre angulaire de leur campagne de réélection. Deux jours avant de lancer officiellement les élections, le chef libéral avait annoncé que le vaccin serait obligatoire pour tous les employés de la fonction publique fédérale ainsi que pour ceux qui voyagent par avion ou par train à travers le Canada.

L'Alberta devrait s'intégrer ... ou foutre le camp

Ce ne sont pas les seuls propos de la candidate libérale qui sont revenus la hanter. Quelques mois après avoir tenu ses propos sur les vaccins, Mme Dale-Walker a envoyé une enfilade de tweets dans laquelle elle s'en prenait à ce qu'elle désignait comme la tendance des Albertains à blâmer le gouvernement fédéral pour plusieurs des problèmes qui affectent la province.

Dans une publication particulièrement crue de mars 2020, elle invitait l'Alberta à s'intégrer, ou à foutre son camp .

En Alberta, nous devons commencer à nous intégrer. Parce que, honnêtement, nous ne sommes pas aussi supérieurs que notre gouvernement le prétend.

Sa rivale conservatrice, la députée sortante Michelle Rempel Gardner, n'a pas tardé à réagir. Elle a appelé Justin Trudeau à condamner les propos de sa candidate, et à expliquer pourquoi ces propos anti-albertains étaient les bienvenus dans son parti .

À un moment où le pays devrait s'unir pour combattre la pandémie et mettre tous ses efforts sur la reprise économique, les libéraux choisissent encore une fois de diviser les Canadiens et les Albertains , a-t-elle écrit sur son site web.

Justin Trudeau fait campagne contre Jason Kenney

Le chef libéral était de passage à Calgary hier, où il a tenu un rassemblement auquel a participé Jessica Dale-Walker.

Dans son discours, Justin Trudeau s'en est pris ouvertement au premier ministre conservateur de l'Alberta Jason Kenney, critiquant sa gestion de la pandémie.

Votre gouvernement conservateur a coupé le soutien aux héros de la santé au mauvais moment. Alors que Jason Kenney prenait des décisions qui faisaient mal à tous [...], la réalité, c'est qu'Erin O'Toole et les conservateurs fédéraux n'étaient pas là pour vous. Il était trop occupé à faire l'éloge de Jason Kenney , a-t-il clamé.

La cote de popularité du premier ministre albertain est au plus bas depuis que la province connaît une nouvelle flambée de cas de COVID-19.

Avec des informations de David Cochrane, CBC