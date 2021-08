[En direct] Le Nouveau-Brunswick dévoile son plan pour la rentrée scolaire

Le ministre Dominic Cardy a présenté les des mesures qui seront imposées dans les écoles cet automne, lors d'un point de presse vendredi matin.

Vaccination obligatoire des enseignants

La mesure la plus importante de ce plan de retour en classe est sans doute lavaccination obligatoire des enseignants et du personnel scolaire.

Les membres du personnel qui ne seront pas complètement vaccinés devront se soumettre à des tests de dépistage fréquent.

Les élèves de 12 ans et plus sont fortement encouragés à se faire vacciner.

Vendredi matin, le ministre de l'Éducation n'était pas en mesure de préciser le taux de vaccination chez les enseignants et le personnel.

Il est difficile d'avoir des chiffres précis en raison de la confidentialité, mais ce que je peux vous dire c'est que lorsque nous avons ouvert la vaccination aux enseignants du secondaire et la plupart des employés des écoles, au printemps, nous avons vu que 90 % ont adhérer à la vaccination , précise Dominic Cardy.

Au primaire : fin des classes bulles, mais les masques restent

Les élèves de la maternelle à la huitième année ne seront plus dans des classes de petite taille ni regroupées en classes bulles.

Puisque les élèves de 11 ans et moins ne peuvent pas se faire vacciner, certaines mesures sanitaires vont rester en place.

Si nous devons imposer des mesures plus sévères, nous n'allons pas hésiter à le faire. La suite dépend de vous tous. Si nous avons une province où les gens sont vaccinés, nous n'avons pas besoin d'autant de protection. Nos plans seront évalués souvent au cours de l'année. Une citation de :Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Les élèves devront notamment porter un masque dans les espaces communs intérieurs.

À l'extérieur de la classe, mais dans l'école, il faut porter un masque. Dans les autobus, le masque est obligatoire , dit le ministre.

De plus, le nombre de personnes qui circulent dans les corridors sera réduit, les rassemblements ou les concerts seront tenus de manières virtuelles et le nombre de visiteurs dans les écoles sera limité.

Nous devons garder les écoles fermées pour les gens de la communauté, parce que trop de gens de la province ne sont pas vaccinés , affirme Dominic Cardy.

Au secondaire : restrictions jusqu'à la vaccination de 90 % des élèves

Les élèves du secondaire feront un retour à l’apprentissage en présentiel à temps plein.

Les rassemblements seront permis, mais les élèves et le personnel devront porter un masque. Les rassemblements seront plus petits et auront lieu dans des espaces extérieurs lorsque possible.

Le nombre de visiteurs sera limité, et les élèves devront désinfecter régulièrement leur espace de travail.

Les taux pour ce groupe d'âge sont plus bas que ce qu'on avait anticipé et varient d'une région à l'autre. Des couches de protections supplémentaires devront donc être mises en place au secondaire , explique le ministre Dominic Cardy. Les choses pourraient être très différentes d'une école à l'autre.

Le ministère affirme que la levée de ces mesures dépendra du taux de vaccination des jeunes.

Elles seront levées, par régions sanitaires, lorsque 90 % des jeunes âgés de 12 à 19 ans auront reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Oui aux masques, non aux ventilateurs

Tous les élèves devront porter un masque dans les autobus scolaires.

Si un élève ou un membre du personnel scolaire présente un symptôme, il doit porter un masque.

En cas d’éclosion, la santé publique peut exiger que les élèves et le personnel portent un masque tout au long de la journée.

Les ventilateurs ne seront pas permis dans les salles de classe. S'il fait très chaud (36 degré Celsius ou plus) ou plus, les élèves feront l’apprentissage à la maison.

Le ministère dit travailler avec les districts scolaires afin de promouvoir une bonne circulation de l’air dans les écoles.

Plus de détails à venir...