Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : une circonscription séparée par un bras de mer

Elle occupe un territoire de 16 831 km2 pour une densité de population de 4,5 habitants par km2.

Elle inclut d’une part les Municipalités régionales de comté (MRC) de La Haute-Gaspésie, de La Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé et de Bonaventure et, d’autre part, le territoire des îles-de-la-Madeleine, constitué des municipalités de Grosse-Île et des Îles-de-la-Madeleine.

Carte de la circonscription Photo : Élections Canada

Le dernier recensement dénombrait 75 850 résidents, dont l’âge moyen est de 48 ans.

Aux élections de 2019, la circonscription comptait 64 919 électeurs. Comme sa voisine, la circonscription d’Avignon-La Mitis–Matane–Matapédia, elle englobe une communauté autochtone, soit celle de Gespeg.

La circonscription a été créée en 2003 à partir des circonscriptions de Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la-Madeleine—Pabok et d’une partie de Matapédia–Matane.

Lors du redécoupage électoral de 2015, elle a perdu la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon au profit d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et a récupéré la Haute-Gaspésie.

La carte électorale est maintenant redécoupée tous les 10 ans à l'aide des plus récentes données du recensement. Les circonscriptions fédérales doivent donc être redécoupées en 2022 puisque le dernier redécoupage a été réalisé en 2012.

Le village de Grande-Vallée (archives) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Une circonscription imprévisible

La circonscription est vue comme un peu volage. En 35 ans, elle a envoyé à Ottawa un député conservateur, un néo-démocrate, deux bloquistes et trois libéraux.

La libérale Diane Lebouthillier, qui représente la circonscription depuis 2015, briguera les suffrages du 20 septembre pour obtenir un troisième mandat.

À sa première élection, avant d’être nommée ministre du Revenu dans le cabinet de Justin Trudeau, elle l’avait emporté avec 38 % des suffrages et une majorité de 2460 voix.

Le député sortant de l’époque, le néo-démocrate Philip Toone, était arrivé deuxième avec 32,5 % des votes.

Cette année, Diane Lebouthillier fera de nouveau face au bloquiste Guy Bernatchez. En 2019, il avait obtenu 40,8 % des voix, alors que sa rivale libérale en avait raflé 42,5 % avec une mince majorité de 637 voix.

La députée sortante de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

S'ajoute à ces deux candidats Jean-Pierre Pigeon, qui avait déjà représenté les conservateurs lors des deux derniers scrutins fédéraux. Près de 8 % des électeurs avaient voté pour lui en 2019.

Le Parti populaire du Canada mise quant à lui sur Christian Rioux.

Le Nouveau Parti démocratique prévoit annoncer une candidature dans les prochains jours.