La policière blessée en Beauce veut reprendre du service 

Dans un message publié sur sa page Facebook, la policière remercie sa famille, ses amis et ses collègues pour leur soutien et leur présence.

J’ai reçu des centaines de messages que je prendrai le temps de lire prochainement. A vous qui avez pris le temps de me supporter par vos messages, appels, ou autres moyens de communication, j’aimerais vous dire MERCI! Juste de vous savoir là me donne l’énergie et la force de me battre , écrit Catherine Giroux.

La voiture de la policière atteinte par un projectile. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

L'incident

La policière de la Sûreté du Québec cumule une quinzaine d’années d’expérience. Elle a été blessée par balle vers 9 h 15, mercredi matin, sur l'autoroute 73.

L'événement s'est produit à la hauteur du kilomètre 90, dans le secteur de Sainte-Marie, alors que la policière interceptait un automobiliste pour une infraction au Code de la sécurité routière.

Le suspect, Marco Rodrigue a finalement été appréhendé une douzaine d'heures plus tard sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges, après une imposante chasse à l’homme.

L’homme de 54 ans connu des policiers avait en sa possession deux armes de chasse chargées.

Suspect accusé

Le suspect originaire de Saint-Zacharie, dans la MRC des Etchemins, a comparu jeudi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Il fait face à des accusations de tentative de meurtre, d’avoir occupé un véhicule où il savait qu’il y avait des armes à utilisation restreinte et d’avoir eu des armes en sa possession dans un dessein dangereux.

Des enquêteurs et le Service d'identité judiciaire à Sainte-Marie afin de recueillir des preuves. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Retour en poste

Même si elle a subi des blessures sérieuses, Catherine Giroux souligne son désir de reprendre la patrouille.

Soyez assurés que le soleil brillera à nouveau dans ma vie. La première partie de ma guérison a été réussie [...]. Maintenant, je vais prendre le temps de me reposer, de guérir mes blessures et de revenir en forme pour à nouveau partager la route avec vous chers collègues , amis, familles et citoyens de ma communauté , conclut-elle.