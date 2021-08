TransEstrie veut consulter ses utilisateurs

Elle tiendra une activité de consultation samedi à 13 h au 300 rue du Conseil à Sherbrooke.

TransEstrie est en processus de revoir sa mission et souhaite répondre davantage aux besoins de la communauté.

Nous sommes un nouvel organisme créé en 2019 juste avant la pandémie. Notre objectif est de consulter les personnes que l’on rejoint. Nous sommes le seul organisme par et pour les personnes trans à l’extérieur de Montréal. Nous offrons des services d’intervention communautaire. Nous avons des intervenants qui offrent des services d'accompagnement aux personnes trans et à leurs parents, mais aussi aux milieux pour qu’ils deviennent plus inclusifs , indique la chargée à la planification stratégique de TransEstrie, Florence Gallant-Chenel.

Florence Gallant-Chenel explique que la clientèle de l’organisme est diversifiée.

Nous recevons autant des jeunes que des aînés. La population trans est plus grande que ce que nous avions estimé au départ. L’accès aux services demeure un enjeu. Pour avoir accès aux hormones et aux chirurgies, c'est très long. C’est constamment d’être dans l’attente , indique Florence Gallant-Chenel.

Comme dans plusieurs sphères, la pandémie a eu des impacts.

Plus une personne vit des facteurs de marginalisation, plus elle vit isolée. Les groupes de discussion permettent de briser l’isolement qui est la plus grosse problématique en pandémie. Les proches ont un rôle très important. Le soutien pour utiliser le bon prénom et le bon pronom va aider à mieux vivre le processus de transition. Nous remarquons une plus grande ouverture, mais notre existence est encore essentielle. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Les besoins sont grandissants. Plus l’organisme a besoin de visibilité, plus nous pourrons amener un accès aux services , signale Florence Gallant-Chenel.

L’organisme demeure en attente de subventions pour développer ses services et offrir plus de services à la population trans.