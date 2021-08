Le maire de Toronto expose ses priorités aux chefs de partis fédéraux

Dans des lettres adressées à Annamie Paul (Parti vert), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Erin O'Toole (Parti conservateur) et au premier ministre Justin Trudeau (Parti libéral), John Tory a réitéré que le soutien continu du gouvernement fédéral, entre autres, est essentiel à la réussite de Toronto dans la sortie de la pandémie.

En ce sens, le maire de Toronto souhaite que les chefs de partis fédéraux s'engagent à donner suite à l'aide financière apportée à la métropole ontarienne.

John Tory demande 75 millions de dollars supplémentaires pour 2021 et une aide allant de 702 millions à 1,534 milliard de dollars en 2022 pour aider Toronto à couvrir ses pertes dues à la baisse d'achalandage de la Commission de transport de Toronto (CTT) et aux pressions sur le système de centres d'hébergement, qui impliquerait un partenariat fédéral-provincial renouvelé.

Le maire souhaite également que les candidats à l'élection fédérale soutiennent le plan de redressement de 24 mois de la Ville en matière de logement et d'itinérance, en plus du passage d'abris d'urgence à des solutions de logement permanent avec services de soutien pour les personnes sans abri.

La Ville souhaite aussi l'appui financier du fédéral pour répondre aux besoins en véhicules de métro de Toronto et aux futures lignes Eglinton East LRT et Waterfront East LRT, ce qui contribuera à faciliter la croissance économique et à rendre la ville plus verte , écrit le maire Tory.

De plus, Toronto espère la contribution du gouvernement fédéral dans la création d'un système de soins de santé mentale plus robuste, qui est devenu encore plus nécessaire à la lumière de la pandémie . Cela permettrait notamment à la Ville de mieux lutter contre l'itinérance et la toxicomanie.

Le maire John Tory ajoute qu'il veut que les chefs de partis fédéraux donnent suite à l'engagement du gouvernement fédéral quant au financement des programmes communautaires de prévention de la violence, soit quelque 26,2 millions de dollars sur cinq ans pour des programmes visant à soutenir les collectivités locales.

Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, grâce à ces partenariats nécessaires, je suis convaincu que Toronto continuera d'être le moteur de l'économie canadienne et de notre reprise économique. Le succès de Toronto sera le succès du Canada , écrit le maire Tory dans ces lettres.