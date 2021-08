Les États-Unis garderont leur frontière terrestre fermée un mois de plus

Le département américain de la Sécurité intérieure a confirmé vendredi matin que la fermeture de la frontière sera prolongée d'un mois, soit jusqu'au 21 septembre.

Pour réduire la propagation de la COVID-19, incluant le variant Delta, les États-Unis prolongent les restrictions sur les voyages non essentiels aux postes frontaliers terrestres et maritimes avec le Canada et le Mexique jusqu'au 21 septembre.

Une citation de :département américain de la Sécurité intérieure, sur Twitter