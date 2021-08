Alerte de chaleur pour Toronto : il fera jusqu'à 40°C cette fin de semaine

Au moment où l'alerte a été envoyée jeudi soir, la température était de 29 °C dans la métropole.

Selon l'agence météorologique fédérale, des températures maximales de 30 à 32 °C, avec des valeurs humidex de 36 à 40, sont attendues dès vendredi. Les températures plus fraîches n'arriveraient que samedi.

L'agence rappelle également que l'air chaud et humide peut également faire en sorte que l'indice de la qualité de l'air pourrait s'approcher de la catégorie de risque élevé.

Surveillez les symptômes de maladies liées à la chaleur : enflure, éruption cutanée, crampes, évanouissement, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et aggravation de certains problèmes de santé , indique Environnement Canada.

Buvez beaucoup d'eau avant même d'avoir soif et restez dans un endroit frais. Vérifiez si votre famille, vos amis et vos voisins sont âgés. Assurez-vous qu'ils sont au frais et qu'ils boivent de l'eau , ajoute l'agence.

Afin de réduire les risques liés à la chaleur, elle rappelle aux gens de prévoir des activités extérieures pendant les parties les plus fraîches de la journée.

Les animaux domestiques ne doivent jamais être laissés seuls dans un véhicule en stationnement.

Pendant ce temps, la Ville de Toronto ouvrira huit centres municipaux et communautaires pour que les gens puissent s'y rafraichir à compter de 11 heures vendredi.

East York Civic Centre — 850 Coxwell Ave.

— 850 Coxwell Ave. Etobicoke Civic Centre — 399 The West Mall

— 399 The West Mall Metro Hall — 55 John St.

— 55 John St. North York Civic Centre — 5100 Yonge St.

— 5100 Yonge St. Scarborough Civic Centre — 150 Borough Dr.

— 150 Borough Dr. Domenico Di Luca Community Centre — 25 Stanley Rd.

— 25 Stanley Rd. Don Montgomery Community Centre — 2467 Eglinton Ave.

— 2467 Eglinton Ave. Masaryk-Cowan Community Recreation Centre — 220 Cowan Ave.

Avec les informations de CBC