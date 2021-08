Disparition de Mélissa Blais : des bénévoles ratissent le Saint-Maurice et Louiseville

Des recherches pour trouver de nouveaux indices en lien avec la disparition de Mélissa Blais ont lieu à Shawinigan vendredi et à Louiseville samedi.

Des plongeurs qui font équipe avec l’organisme Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec (MDIQ) vont sonder des descentes de la rivière Saint-Maurice dans l'espoir de retrouver la voiture de Mélissa Blais ou tout autre indice qui pourrait faire progresser les recherches.

Entre trois et quatre embarcations et six plongeurs vont inspecter les eaux de la rivière. Une quinzaine de bénévoles se joignent aux efforts vendredi.

L’an passé, il y a des pointes qu’on voulait aller vérifier et on a manqué de temps. Cette année on va aller revérifier , indique la demi-soeur de la disparue, Manon St-Pierre.

Une journée de battue est organisée à Louiseville samedi, où une cinquantaine de bénévoles vont passer au peigne fin des boisés de Louiseville.

Il y a des boisés qui ont été faits quand Mélissa est disparue. C’était un gros survol pour trouver le véhicule à l’époque. Ce qu’on va faire au niveau des boisés [samedi], on ne va pas chercher un véhicule, on va chercher un corps , explique Manon St-Pierre.

Le mois dernier, des plongeurs de la Sûreté du Québec ont retrouvé un véhicule au fond de la rivière, près du pont des Piles dans le secteur Grand-Mère, mais il ne s’agissait pas de celui de la jeune femme.

La mère de deux enfants est portée disparue depuis le 3 novembre 2017.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger