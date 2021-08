L’Association des foyers de soins du N.-B. appuie la vaccination obligatoire

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé cette semaine qu'il rendra la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que pour tous les enseignants et le personnel scolaire. Le gouvernement de Blaine Higgs s'attend aussi à ce que les secteurs de compétence provinciale, comme les foyers de soins, se plient aux mêmes règles.

Cette perspective réjouit Michael Keating, directeur général intérimaire de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

On a été surpris, mais c’était une bonne surprise par exemple parce que notre rôle dans la société, c’est de protéger nos résidents vulnérables. Et d’avoir aussi autant de protection que possible, c’est le plus important pour nous , dit-il.

La vaccination obligatoire est «une bonne surprise», explique Michael Keating, directeur général intérimaire de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Zoom

Il faudra tout d’abord consulter plusieurs intervenants, souligne-t-il.

On ne sait pas exactement comment on va le faire. On doit chercher [un avis juridique], travailler avec les syndicats et tous les foyers de soins, 70 foyers de soins dans la province , précise M. Keating.

Un taux de refus « troublant »

Pour le moment, ajoute Michael Keating, un nombre préoccupant d’employés de ces établissements refusent de se faire vacciner.

Et là, un chiffre qui me dérange et qui dérange tout le monde dans le secteur, c’est que 18,6 % ont refusé d’avoir un vaccin. Pour nous, c’est troublant parce que ça représente à peu près 1500 employés. Une citation de : Michael Keating , directeur général intérimaire de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Michael Keating espère que ces employés ne démissionneront pas, ce qui aggraverait la pénurie de personnel dans ce domaine.

Avec les renseignements de Pascal Raiche-Nogue