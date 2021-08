Sa fille militaire morte à Kandahar : « Je l’ai laissé vivre son rêve. Je le regrette »

Enfant, elle était une magnifique petite fille, charmante, toujours de bonne humeur, elle jouait souvent des tours, une enfant que tout le monde aurait aimé avoir , nous dit sa mère, toujours émue, 12 ans plus tard, dans son jardin.

Karine Blais originaire des Méchins, est morte au combat à Kandahar en Afghanistan, en 2009. Photo : Forces armées canadiennes

La caporale Blais, membre du 12e Régiment des Blindés stationné à Valcartier, est morte à 21 ans, dans la région de Kandahar, moins de deux semaines après son arrivée sur place.

Ce jour-là, elle était au volant d’un véhicule Coyote de reconnaissance, sur une route du district aride et montagneux de Shah Wali Kowt. En fin d’après-midi, elle a roulé sur une de ces bombes artisanales que les talibans avaient disséminées un peu partout. Elle a succombé sur place et quatre autres soldats ont été blessés.

La triste nouvelle avait fait grand bruit au Québec, Karine devenait la première et la seule Québécoise à mourir au combat parmi les 158 soldats canadiens décédés lors de cette longue mission qui s’est terminée en 2014. Une mission qui visait, faut-il le rappeler, à stabiliser le pays et aider à sa reconstruction.

Josée Simard, la mère de Karine Blais, raconte qu’elle a dû endosser la responsabilité pour sa fille qui s’est enrôlée avant sa majorité, à 17 ans.

La fille de Josée Simard est décédée en Afghanistan à l'âge de 21 ans. Photo : Radio-Canada

C’était son rêve : l’entraide, le défi, le goût des voyages, l’armée satisfaisait tous ses besoins . Elle se rappelle quand sa fille lui a annoncé, quelques années plus tard, qu’elle souhaitait partir en Afghanistan. Je ne voulais pas. Elle m’a dit : mais maman, je me suis entraînée exactement pour ça!

Ce n'est pas facile d’être parent de militaire. Je l’ai laissé vivre son rêve. Je le regrette. Une citation de :Josée Simard, mère de Karine Blais décédée en Afghanistan

Peur et désabusement

Josée Simard est devenue restauratrice pour s’occuper, pour tromper sa peine. Elle est particulièrement remuée, ces jours-ci. Les nouvelles d’Afghanistan renforcent son sentiment : la mort de sa fille n’aura servi à rien.

Déjà, un an après la tragédie qui lui a enlevé sa fille, la maman éplorée s’était rendue en Afghanistan, à l’invitation de l’armée canadienne, en tant que représentante des parents endeuillés. Elle était revenue avec l’impression d’un échec. Dans l’avion qui m'emmenait là-bas, j’étais entourée de soldats qui avaient la peur au ventre. Au retour, j’en voyais d’autres complètement désabusés .

Plusieurs soldats ayant servi aux côtés de Karine Blais étaient présents lors du dévoilement de sa statue. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Aujourd’hui, elle est triste pour eux, mais surtout, pour la population afghane.

Ce qui se passe en Afghanistan, ça m’émeut vraiment beaucoup parce que ce ne sont pas tous les Afghans qui sont en faveur de la guerre. Ils ont droit à une qualité de vie. Aujourd’hui, je me demande qu’est-ce qui va rester de ce que les Canadiens ont fait là-bas?

Ma fille voulait aider les femmes, les enfants, elle y croyait vraiment. Aujourd'hui, est-ce qu’elle croirait encore en la mission? Je me le demande. Une citation de :Josée Simard, mère de Karine Blais décédée en Afghanistan

Dans le village Les Méchins, les gens qui ont connu Karine Blais sont bouleversés par la tournure récente des événements en Afghanistan.

« Ça ne valait pas la peine »

Sur le quai principal, des dizaines de pêcheurs locaux se retrouvent quotidiennement pour taquiner le maquereau, la morue et parfois, le bar rayé. Des gens pas très bavards qui, cette semaine, ne se font pas prier pour commenter l’actualité.

Ça ne valait pas la peine de se battre pour eux, dans le fond, nous lance la cousine du père de Karine. C’était son rêve, mais elle n’a pas pu en profiter longtemps . Son conjoint écoute, ému. On a détruit des familles d’ici qui n'ont aucun rapport avec la religion des Afghans et leur mode de vie , enchaîne-t-il. Quel gaspillage!

Le sergent à la retraite David L’Heureux habite dans le village voisin de Sainte-Félicité. Il a participé à trois missions en Afghanistan entre 2008 et 2011. Il a passé plus de deux ans dans ce territoire hostile.

Les engins explosifs improvisés comme celui qui a tué Karine, c’était la source numéro un de stress pour nous, là-bas , dit celui qui combat maintenant un syndrome de stress post-traumatique.

David L’Heureux Photo : Radio-Canada

On le sent fragile. Moi, j’aurais tellement aimé pouvoir prendre la place de Karine pour éviter que sa mère ait à vivre tout ça. Et je pense que beaucoup de soldats pensent la même chose que moi .

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le sergent à la retraite affirme qu’il n’a pas fait tout ça pour rien. Si le feu est pris chez le voisin et que tu ne vas pas l’aider, le vent va te ramener ce feu-là chez toi .

Les gens qui sont dans le besoin, en détresse, on a le devoir de les aider, ou au moins d’essayer , ajoute-t-il.

Comme d’autres vétérans de l’Afghanistan, David L’Heureux préfère penser à l’aide que le Canada a apportée à la population : construction d’écoles pour les filles, développement de l’agriculture, de l’électricité.

Monsieur madame Tout-le-Monde en Afghanistan se souviendra toujours de ça. C’est peut-être ça qui va faire qu’un jour, le régime taliban ne tiendra plus. Une citation de :David L’Heureux, sergent à la retraite des Forces armées canadiennes

David L’Heureux est devenu un ami proche de Josée Simard depuis les événements tragiques de 2009. On est devenu une famille , dit-il.

Une famille éprouvée où les points de vue diffèrent sur le sens à retenir de la mission canadienne en Afghanistan.