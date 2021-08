Questions sur la vaccination : une docteure spécialiste en santé publique répond

Question : Aux États-Unis, une campagne de troisième dose de vaccins sera lancée dès le 20 septembre. Qu'en est-il du Québec?

Dre Maryse Guay : Actuellement, on n’a pas la même situation qu’aux États-Unis. Tout d’abord, notre programme de vaccination a été fait différemment. On a eu un intervalle allongé entre la première et la deuxième dose. Le temps depuis notre deuxième dose est aussi plus court que ce qui est arrivé aux États-Unis. Notre durée d’immunité est encore bonne, on a des données qui nous montrent encore que le vaccin est efficace .

Ça ne veut pas dire qu’un jour on n’aura pas besoin d’une dose de rappel, dans quelques mois, on surveille les données et la littérature scientifique. Mais pour l’instant, on est dans une bonne situation même si le variant Delta est toujours là. Une citation de :Dre Maryse Guay, docteure spécialiste en santé publique

Est-ce que les vaccins sont efficaces face au variant Delta?

Actuellement, les vaccins à ARN messager et les vaccins à vecteur viral, le vaccin AstraZeneca, sont efficaces contre le variant Delta pour éviter les hospitalisations et les complications graves. [...] Actuellement, tout va bien. Les personnes qui sont plus à risque sont celles qui n’ont pas été vaccinées jusqu’à maintenant, ou qui ont reçu une seule dose.

Les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %, il peut arriver que des personnes vaccinées aient la COVID, mais ces personnes-là sont quand même protégées des complications et des hospitalisations.

Peut-on s’attendre à un vaccin pour les enfants de moins de 12 ans, avec l’arrivée de la rentrée scolaire?

Pour la vaccination des moins de 12 ans, actuellement, des essais cliniques aux États-Unis sont en cours. L’homologation sera demandée une fois que les données seront disponibles, mais pour l’instant, on ne vaccine pas les plus jeunes, parce que le vaccin n’est pas autorisé.