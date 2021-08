La SQ demande l’aide du public pour retrouver Alexandre Forcier

L’homme mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns rasés ainsi que les yeux pers.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une casquette noire et des espadrilles noires et blanches. Il pourrait se trouver dans le secteur de Shawinigan. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de ne pas interagir avec lui et de communiquer immédiatement avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être transmise, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.