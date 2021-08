Séisme en Haïti : l'aide s'organise

Les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux veulent coordonner l'aide humanitaire afin de ne pas revivre la désorganisation qui avait eu lieu dans la capitale après le terrible tremblement de terre de janvier 2010.

En plus du lourd bilan des pertes humaines, plusieurs structures publiques, dont des écoles et des hôpitaux, ont été complètement rasées lors du tremblement de terre, a expliqué de Port-au-Prince Nicolas Demers-Labrousse, coordonnateur général pour Médecins du Monde Canada au 15-18 à ICI Première

On a déjà réussi à envoyer des équipes médicales pour renforcer les structures sanitaires, les institutions de soins , énumère-t-il. On a aussi envoyé deux convois de médicaments sur place, on a renforcé les agents de santé communautaire, des gens qui dont directement dans la population. On a aussi mis des lignes d’urgence psychologique pour les gens en détresse , a-t-il ajouté.

Il se dit d'ailleurs reconnaissant des dons octroyés à l'organisme, ce qui a permis à Médecin du monde d'apporter rapidement de l'aide sur le terrain en attendant la mobilisation de la communauté internationale.

Éviter le scénario de 2010

Avec près de 53 000 maisons entièrement détruites et plus de 77 000 autres endommagées dans la catastrophe du 14 août, la priorité des autorités et des acteurs humanitaires est d'éviter la concentration de personnes dans de grands camps informels comme en 2010.

Il ne faut pas retomber dans les travers de 2010 à avoir des camps un peu partout, que l'on n'arrive pas à gérer ni à résorber , dit Jerry Chandler, directeur de la Protection civile haïtienne, ajoutant vouloir une gestion dans les normes.

Il n'y aura pas de distribution de tentes, il n'y aura pas de création de camps. Nous allons adopter des stratégies pour permettre aux personnes de réparer, de reconstruire leurs maisons , a expliqué à l'AFP Federica Cecchet, coordonnatrice pour l'Organisation internationale des migrations ( OIMOrganisation internationale des migrations ) en Haïti.

En plus des denrées alimentaires, de l'eau potable et de l'aide médicale d'urgence, des bâches plastiques mais aussi des planches et des clous ont déjà été acheminés via les premiers convois routiers partis de Port-au-Prince vers les régions sinistrées, a indiqué jeudi la Protection civile haïtienne.

L'armée américaine a annoncé qu'un hôpital de campagne sera installé dans la ville des Cayes.

L'Union européenne a pour sa part mobilisé 3 millions d'euros d'aide auxquels s'ajoutent des contributions matérielles des pays membres, notamment un module de purification d'eau mis à disposition par la France ainsi qu'une station d'épuration fournie par l'Espagne.