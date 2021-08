Les entraves plombent les revenus au Marché public de Sainte-Foy

On a de la clientèle qui nous dit : "il faut vraiment vous aimer pour venir ici" parce que justement il y a beaucoup plus d'entraves, c'est beaucoup plus difficile cette année , lance Isabelle Brodeur, directrice générale du Marché public de Sainte-Foy, dépitée.

Depuis le mois de mai d'importants travaux sont en cours dans cette zone, notamment celui de la réfection du pont d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l'autoroute Henri-IV.

Isabelle Brodeur, directrice générale du Marché public de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

À cela s'ajoutent un chantier immobilier privé ainsi que des travaux pour les infrastructures souterraines de la Ville de Québec. C'est sans compter les travaux de réfection du pont Pierre-Laporte maintenant terminés.

On sait qu'on doit subir, mais on trouve ça difficile. Une citation de :Isabelle Brodeur, directrice générale du Marché public de Sainte-Foy

Licenciements

Un matin je ne pouvais pas rentrer sur le marché, donc j'ai tassé les barrières pour rentrer , illustre Gérald Plourde, gérant de Savéa qui vend des fruits et légumes.

Ç'a été un bordel monumental [...] on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la clientèle, au moins un 30 ou un 40 %. Je sais qu'il y en a d'autres [commerçants], ç'a été plus que ça , ajoute-t-il.

Alexandra Savard, la propriétaire de Savéa, déplore qu'elle ait dû se passer d'une partie de ses employés.

On a coupé du personnel, alors qu'habituellement on a besoin d'eux au mois d'août. Ça vient vraiment nous toucher directement. Le mois d'août, c'est notre plus grosse période de l'été, c'est la saison de l'abondance et là, on se retrouve avec plein de produits, mais pas l'achalandage pour le vendre , regrette-t-elle.

Alexandra Savard est la propriétaire de Savéa. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

De son côté, la Ville de Québec se dit sensible à la situation. Elle croit toutefois que le chantier immobilier résidentiel apportera de nouveaux clients au marché.

Comme prévu, le Marché public de Sainte-Foy restera ouvert au public jusqu'en novembre.

Avec les informations de Nicole Germain