Un résident de Banff perd la vie après un accident dans le parc national Yoho

Le service de répartition de Parcs Canada a reçu un appel durant la fin de semaine concernant un accident sur le mont Hungabee, un sommet de 3 492 mètres d'altitude.

Un groupe de trois personnes descendait la crête ouest lorsqu'un des grimpeurs, qui n’était pas encordé, a glissé et est tombé hors de vue, affirme Parcs Canada dans un communiqué.

Des spécialistes de la sécurité des visiteurs sont intervenus par hélicoptère et ont localisé le grimpeur tombé et déjà décédé.

La Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) de Golden-Field a été appelée. Le porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada mentionne, dans un courriel, qu’ils ne soupçonnent aucun acte criminel lié au décès. Le service des coroners de la Colombie-Britannique fait également enquête.

Dans un communiqué, Parcs Canada rappelle que les grimpeurs doivent savoir que toutes les activités d'escalade comportent des risques différents, y compris les chutes de pierres naturelles ou causées par l'homme.

Tous les grimpeurs doivent planifier leur sortie, confier le plan d'excursion à un ami proche ou à un membre de la famille, s'assurer d'apporter et de porter un casque, rester attentifs aux groupes qui se déplacent au-dessus et en dessous, et commencer tôt pour éviter les températures élevées de l'après-midi qui peuvent entraîner une augmentation des chutes de pierres , peut-on lire dans le communiqué.

Même de courtes excursions peuvent avoir de graves conséquences. Une citation de :Parcs Canada

Plus d’informations sur la façon de rester en sécurité lors de randonnées et de sorties d'escalade dans les Rocheuses canadiennes se trouvent sur le site internet de Parcs Canada.