Les libéraux n’ont peut-être pas perdu leur première semaine électorale. Mais ils ne l’ont certainement pas gagnée non plus. Cela devrait être un drapeau rouge pour un gouvernement minoritaire sortant, dans une campagne aussi courte.

Justin Trudeau est responsable d’avoir mis la clé dans le démarreur, mais il est loin d’avoir entamé la course sur les chapeaux de roue. Il fait en ce moment une campagne de meneur, sans trop prendre de risques. Comme s’il espérait surfer sur la vague de popularité qu’il a bâtie pendant la pandémie.

Le chef libéral le répète chaque jour : Quand la crise a frappé, on était là pour les Canadiens. Il mise surtout sur sa gestion de la crise et les mesures contenues dans son budget.

Une campagne qui aurait probablement bien fonctionné au printemps dernier, au moment où le budget Freeland était frais dans la mémoire des Canadiens et où l’anxiété pandémique et vaccinale était à son plus fort.

Les Canadiens, à ce moment-là, avaient un besoin de stabilité et de sécurité. Ils étaient prêts à accepter les grandes dépenses des programmes d’aide gouvernementale, surtout celles qui allaient directement dans leur poche. Ils avaient besoin d’une présence rassurante et familière qui tenait le gouvernail pour traverser la tempête.

La tempête n’est pas terminée, mais le ciel est moins gris qu’au mois d’avril. Et les Canadiens sont probablement moins réfractaires à changer de capitaine quand, malgré la quatrième vague, ils sentent l’éclaircie à l’horizon.

C’est en partie ce qu’on a pu voir en Nouvelle-Écosse cette semaine. La première défaite d’un gouvernement sortant après plusieurs élections provinciales en temps de pandémie. De surcroît, une victoire conservatrice aux dépens des libéraux.

Bien sûr, de nombreux enjeux locaux qui ont influencé le choix des Néo-Écossais n’ont rien à voir avec la campagne fédérale. Mais la défaite du premier ministre libéral Iain Rankin a jeté un mini-froid sur la campagne libérale, et redonné sourire et confiance au camp conservateur. Deuxième drapeau rouge pour les libéraux.

Pandémie contre coût de la vie

Les thèmes électoraux que martèlent les libéraux sont également étroitement liés aux besoins mis en exergue durant la pandémie. Notamment : renforcer le filet social au pays en investissant dans des programmes d’envergure, comme les garderies à 10 $ par jour et des normes nationales dans les soins de longue durée.

Des idées qui donneraient sûrement un coup de main aux Canadiens dans leur vie de tous les jours. Une façon de penser qui laisse entrevoir un mouvement vers un État-providence 2.0 : Rebâtir en mieux , titrait le budget Freeland. Et il y a quatre mois, c’est le message dont les Canadiens avaient besoin.

Mais l’humeur de l’électorat a changé au cours de l’été, pendant lequel une majorité de doubles vaccinés ont repris un train de vie beaucoup plus proche de la normalité.

D’ailleurs, à en croire les récents sondages, la crise sanitaire et la gestion de la pandémie, bien qu'elles demeurent importantes, ne sont plus la principale préoccupation des électeurs. C’est surtout le coût de la vie et les changements climatiques qui tiennent le haut du pavé.

Or les Canadiens, selon un récent sondage Angus Reid, font davantage confiance aux conservateurs pour s’attaquer aux questions économiques. Troisième drapeau rouge pour les libéraux.

Une campagne en deux étapes

La campagne est jeune et le programme libéral reste à dévoiler. C’est vrai que les électeurs ont encore la tête aux vacances et, bientôt, à la rentrée scolaire.

Plusieurs stratèges s’entendent pour dire que la campagne actuelle se jouera en deux temps, soit avant et après la fête du Travail. La théorie veut que ce qui se passe après ait plus d’impact que ce qui se passe avant. Comme les débats des chefs du 8 et 9 septembre. Mais ces mêmes stratèges vous diront qu’il vaut mieux commencer la vraie campagne en avance qu’en retard.

Les libéraux ont bien attaqué les conservateurs sur la question des garderies, de la vaccination obligatoire et de l’avortement. Ils ont visité des circonscriptions où ils espèrent faire les gains dont ils ont besoin pour devenir majoritaires le 20 septembre.

Mais le contenu de la campagne semble surtout prudent et défensif. Ce qui pourrait ne pas être suffisant si les libéraux souhaitent faire des gains et transformer leur minorité en majorité. Quatrième drapeau rouge.

Justin Trudeau affirme qu’il a déclenché des élections pour donner aux gens une voix sur la direction que devrait prendre la relance au pays. Il doit maintenant espérer que son offre électorale répondra aux attentes actuelles des Canadiens.