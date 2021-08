Le Centre de consigne de Trois-Rivières fait partie d’un projet pilote provincial

Afin d’alléger la tâche des employés en pleine pandémie, des épiciers se sont associés pour créer un centre de dépôt commun afin que leur clientèle puisse y retourner ses contenants consignés. Comme les opérations sont déjà bien rodées, Stéphane Lacasse, Directeur, Affaires publiques et gouvernementales de l'Association des Détaillants en alimentation du Québec y voyait l’occasion de tester davantage les capacités de l’endroit : L’avantage, c’est qu’on a déjà une capacité d’accueil, ça c’est intéressant. Et on teste aussi le tri manuel. a-t-il mentionné en entrevue à l’émission En direct. Il précise qu’au moment où entrera en vigueur la consigne élargie en 2022, c’est 4,4 milliards de contenants qui devront être triés.

Le Centre de consigne permet d'alléger la pression sur les détaillants en alimentation. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

Le Centre de consigne de Trois-Rivières a la particularité de permettre à des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme d’y travailler, grâce à une collaboration avec le CIUSSS MCQ. À raison de quelques jours par semaine, les jeunes accueillent les clients, nettoient les machines à recyclage, font du classement, etc. C’est très valorisant pour eux. Moi j’ai visité deux fois le centre, les jeunes sont super dynamiques, l’intervenante les accompagne très bien. Ça les responsabilise et ça leur donne des tâches qu’ils aiment bien faire. a mentionné Stéphane Lacasse.

Avec le projet pilote de Québec, le centre actuel pourrait devoir agrandir ou se doter de nouveaux équipements pour pouvoir faire la consigne de nouveaux contenants tels que les bouteilles d'eau et de vin, notamment.

La possibilité d’instaurer des points de dépôts dans des secteurs commerciaux est aussi à l’étude.