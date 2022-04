Emily Murphy : pionnière du droit des femmes et leader du discours anti-immigration

Bien qu’Emily Murphy (1868-1933) soit reconnue comme une pionnière en matière de droit des femmes, elle est aussi connue pour son engagement dans des politiques de stérilisation forcée de femmes autochtones et de criminalisation de l’usage de drogues au Canada, particulièrement chez les populations asiatiques et noires.

Les Famous Five et l’Affaire personne

Après s'être installée dans l’Ouest canadien en 1887 avec son mari, Arthur Murphy, elle s’est fait un nom comme militante en faisant pression sur le gouvernement de l'Alberta pour qu'il adopte, en 1911, la loi du douaire, qui donnait aux épouses le droit au tiers de la propriété de leur mari.

Son engagement l’a menée à être nommée, en 1916, magistrate de police à Edmonton et à devenir ainsi la première femme magistrate de l’Empire britannique.

En 1916, elle est nommée magistrate de police pour la Ville d’Edmonton, puis pour la province de l’Alberta. Photo : Archives Glenbow

Par la suite, elle participe et forme plusieurs groupes de femmes destinés principalement à des femmes vivant, comme elle, en milieu rural. Le plus connu était celui baptisé plus tard les les Célèbres cinq (Famous Five).

Constitué également de Henrietta Muir Edwards, de Nellie McClung, de Louise McKinney et d'Irene Parlby, ce groupe est à l’origine de l’obtention du droit de vote pour les Albertaines, en 1916, puis du droit des femmes d’être nommées au Sénat, en 1929.

Mieux connue sous le nom de l’Affaire « personne », cette cause a amené les cinq militantes jusqu’en Angleterre, où le Conseil privé britannique a confirmé que les femmes étaient des personnes qualifiées et pouvaient donc siéger à la Chambre haute.

Cela signifiait également qu’on ne pouvait plus refuser de droits aux femmes en s'appuyant sur une interprétation étroite de la loi.

Emily Murphy est reconnue comme leader du groupe des Célèbres cinq. Photo : Radio-Canada

Droit de vote des femmes C’est en 1916, en Alberta, et en 1918, au niveau fédéral, que les femmes ont obtenu le droit de vote. Ce droit était, par contre, réservé aux citoyens britanniques, ce qui excluait les Autochtones et de nombreux immigrants.

Emily Murphy est issue de la première vague du féminisme, aussi appelé féminisme maternel , rappelle Christina Hardy, conservatrice de l'Edmonton City as Museum Project, un projet de musée virtuel de l'Edmonton Heritage Council, qui explore l’histoire de la capitale albertaine.

Elle était très impliquée dans l’obtention de droits pour les femmes qui lui ressemblaient et venaient du même milieu qu'elle. Donc, majoritairement des femmes blanches de la haute société instruites et protestantes.

Féministe, mais raciste

Emily Murphy avait aussi des positions racistes et eugénistes, que ce soit à travers ses jugements en tant que magistrate, dans des discours ou dans la presse écrite.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Premières pages du livre « The Black Candle », d'Emily Murphy. Photo : Bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique

À travers des chroniques publiées dans la revue Maclean’s, regroupées dans l’ouvrage The Black Candle, elle fait la promotion de la criminalisation du trafic de drogues, qu’elle lie étroitement aux populations immigrantes.

Ses écrits ont d’ailleurs fortement influencé le premier ministre de l’époque, William Lyon Mackenzie King, à criminaliser la marijuana, tout comme l’opium.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « The Black Candle », un ouvrage tiré d’une série d’articles publiés en 1922 dans la revue Maclean’s, décrit de façon très détaillée le trafic de drogue et ses effets néfastes. Photo : Bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique

Emily Murphy ne cachait pas ses préjugés contre les Noirs, contre les Asiatiques , explique Marcel Martel, professeur d’histoire à l’Université York et auteur du livre Une brève histoire du vice au Canada depuis 1500.

Il y a un lien entre la criminalisation de certaines drogues et le justificatif pour les criminaliser, qui se basait sur des préjugés racistes.

De plus, comme d’autres féministes de l’époque, Emily Murphy a participé activement aux mouvements eugénistes, un principe selon lequel la population peut être améliorée en contrôlant la reproduction de certains groupes de la société.

Une statue d’Emily Murphy à Edmonton a été aspergée de peinture rouge et le mot raciste y a été peint de la même couleur en juillet 2021. Photo : Radio-Canada

Elle a, entre autres, appuyé publiquement des politiques eugénistes, dont celles menant à l’adoption, en 1928, de la loi sur la stérilisation sexuelle, qui permettait à des médecins de stériliser sans leur consentement des personnes considérées comme déficientes mentales .

En vigueur jusqu’en 1972, cette loi a été dirigée de manière disproportionnelle contre les femmes autochtones et celles de classes pauvres, explique Christina Hardy.

Ces femmes de l’élite voulaient des domestiques dans leur maison et elles ne voulaient pas être dérangées par quelqu'un qui voulait tomber amoureux et avoir des enfants , raconte Linda ManyGuns, vice-présidente adjointe pour l’autochtonisation et la décolonisation à l'Université Mount Royal.