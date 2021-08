Des délais dans la construction de la seconde unité de logements des Serres Toundra

Un premier immeuble est sur le point d'être complété dans un quartier résidentiel de la municipalité du Lac-Saint-Jean. C'est pour la seconde unité que l'entreprise dit avoir éprouvé des difficultés. Le projet total comprend une dizaine de bâtiments.

L'entreprise emploie environ 160 travailleurs originaires du Guatemala.

Toujours d'après l'entreprise, les plans d'aménagement avaient été déposés à la Ville et avaient été approuvés par le conseil municipal. Les avis publics avaient alors été publiés et il n'y avait eu aucune opposition.

On a eu le permis pour la première construction. On a fait la première construction. On a acheté l'ensemble des matériaux et donné des contrats aux entrepreneurs locaux pour la 2e construction. Puis quand on a demandé le permis de la deuxième, il a été refusé par la Ville. On ne comprenait pas pourquoi. On a eu le premier, on respecte les normes. Comme je disais, ç'a été vraiment patte blanche, il y a eu des avis dans les journaux. Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait certains citoyens qui s'opposaient au projet. Donc, la Ville avait décidé de ne pas émettre les permis même si on respectait les règles. Ç'a été une directive des élus , a soutenu Éric Dubé, à propos du permis qui a finalement été octroyé.

Il n'a pas été possible d'obtenir la version du maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, ou de la direction générale de la municipalité, malgré plusieurs tentatives.

Parallèlement, la construction de nouvelles serres devrait être terminée en novembre. Les concombres de l'entreprise sont distribués à la grandeur du Québec.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson