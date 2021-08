Le fromage avant la bourse : Vermilion investit dans une entreprise francophone locale

L’entreprise Old School Cheesery, propriété de la famille Dupuis, déménagera dans une nouvelle fromagerie en plein cœur du village de Vermilion. Le projet a été financé par un regroupement d'habitants de la région qui veulent encourager la croissance d’entreprises locales.

Le plan d’affaires de Patrick Dupuis est passé à la vitesse supérieure ces dernières semaines. Je n’étais pas prêt du tout , raconte le propriétaire de la fromagerie Old School Cheesery. Dans ma tête c’était pour dans 10 ans, ce projet-là.

Son entreprise a été sélectionnée comme première bénéficiaire de la Coopérative de développement communautaire de Vermilion. Celle-ci a fait l’acquisition il y a quelques semaines d’un terrain et d’un bâtiment dans la 49e Avenue, à Vermilion.

Un nouveau bâtiment sera construit, et un autre sera rénové. C’est là que Patrick et sa famille installeront leur nouvelle fromagerie et leur nouvelle boutique.

La nouvelle fromagerie comprendra une boutique et un espace de dégustation où les visiteurs pourront découvrir les produits fabriqués par l'entreprise de la famille Dupuis. Photo : Coleen Hayman/CH Design

La coopérative a, pour l’instant, une vingtaine de membres qui doivent tous investir un minimum de 5000 $. Old School Cheesery paiera un loyer à la coopérative et aura l’option de racheter le terrain et les nouveaux bâtiments au bout de 5 ans.

En tout, la coopérative estime que le budget total du projet avoisinera le demi-million de dollars.

La coopérative est un organisme à but lucratif, mais son président, Scott Webb, assure l’objectif n’est pas de faire de l’argent sur le dos des entrepreneurs.

On va s’assurer que le loyer est raisonnable , explique-t-il. Notre objectif, c’est d’avoir un retour sur notre investissement qui soit raisonnable et de permettre à l’entreprise [de Patrick] de prospérer et de contribuer à notre communauté.

Selon lui, c’est une façon pour les habitants de faire fructifier leur argent en investissant dans leur milieu plutôt que sur les marchés boursiers.

Voir qu’ils voulaient partager notre rêve de grandir, ça fait chaud au coeur! Une citation de :Patrick Dupuis, propriétaire de la fromagerie Old School Cheesery

La coopérative reçoit également du soutien financier de la part de la chaîne de quincaillerie Peavey Industries. Celle-ci a lancé un projet pilote à travers lequel elle finance trois initiatives du même genre en Alberta.

L’entreprise est prête à fournir 1 dollar pour chaque dollar dépensé par la coopérative, jusqu’à concurrence de 150 000 $. Les détails de cette contribution n’ont pas été finalisés, mais celle-ci pourrait être en partie composée de prêts. Peavey pourrait aussi devenir membre de la coopérative.

Patrick Dupuis explique que la fromagerie existante est devenue trop petite pour répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / François Joly

La fromagerie Old School Cheesery, connue notamment pour son fromage en grains, a été fondée il y a 5 ans et offre aux visiteurs de découvrir les secrets de la fabrication de fromages. Elle est située dans la ferme de la famille Dupuis à 20 minutes au sud de Vermilion.

Avec le déménagement, Patrick souhaite miser sur le tourisme agroalimentaire en se rapprochant de la route Transcanadienne.

Au lieu d’un détour de 40 minutes pour venir nous visiter, ce sera un détour de 5 minutes. Une citation de :Patrick Dupuis, propriétaire de la fromagerie Old School Cheesery

La nouvelle fromagerie sera plus grande et sera doublée d’une boutique et d’un espace de dégustation pour les produits de la famille Dupuis.

Revitaliser le centre-ville

Selon l’entrepreneur en construction Tolland Graham, la nouvelle fromagerie contribuera à la vitalité du centre-ville de Vermilion.

On a probablement le centre-ville le mieux conservé de l’Alberta à l’extérieur des grandes villes , explique-t-il. On a certains des plus vieux commerces de la province.

Tolland Graham a contribué à la rénovation de plusieurs des immeubles historiques du centre-ville. Photo : Radio-Canada / François Joly

Son entreprise a participé, ces dernières années, à la rénovation et la modernisation de plusieurs des bâtiments historiques de la rue principale. Selon lui, l’entreprise de la famille Dupuis aidera à étendre cette revitalisation à la 50e Avenue, située juste à côté.

Il rappelle que l’économie des petites communautés rurales a énormément souffert ces dernières années. Il faut poursuivre chaque nouvelle opportunité, sinon les choses peuvent changer rapidement et une communauté comme la nôtre peut se retrouver dans les câbles très rapidement.

Avant la pandémie, Patrick attirait des autobus plein de visiteurs jusqu’à sa ferme , renchérit Scott Webb. D’avoir le même nombre de personnes qui visitent notre centre-ville serait un atout de taille pour Vermilion.

Patrick Dupuis, lui, espère que cet agrandissement assurera un avenir à l’entreprise qu’il souhaite léguer à sa fille d’ici quelques années.