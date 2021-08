Facebook s'attire des critiques sur son plan de réduction du contenu politique

En entrevue avec CBC, M. Angus a déclaré que Facebook a un pouvoir sans précédent et représente la source d'information de nombreux Canadiens.

Quand Facebook dit qu'il va avoir moins de couverture politique, je veux savoir ce que cela signifie concrètement, parce que s'ils étranglent la conversation politique et l'information politique alors que de nombreuses personnes sortant de la pandémie obtiennent leurs informations en ligne, cela pourrait être très troublant , a déclaré M. Angus, un député néo-démocrate de longue date qui a participé aux travaux du Grand Comité international sur la désinformation, qui étudie l'influence des plateformes de médias sociaux sur les pays du monde entier.

Les commentaires de M. Angus ont été formulés mercredi, alors que Facebook dévoilait son Initiative pour l'intégrité des élections canadiennes 2021 (Canadian Election Integrity Initiative, NDLR), qui décrit les mesures qu'il entend prendre pour empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par des acteurs malveillants pour influencer les élections ou pour diffuser de la désinformation ou des informations erronées.

L'initiative comprend également la poursuite d'un projet pilote que Facebook a lancé en février pour réduire le contenu politique que les utilisateurs canadiens voient automatiquement dans leurs fils Facebook, en faveur des publications d'amis et de la famille.

En réponse à la sénatrice conservatrice Denise Batters, qui a tweeté mercredi que la suppression de l'information pourrait aider le gouvernement en place , Rachel Curran, responsable de la politique publique de Facebook et ancienne collaboratrice du premier ministre conservateur Stephen Harper, a déclaré que cette suggestion était inexacte et inutile .

La responsable des politiques publiques de Facebook Canada, Rachel Curran, a défendu la décision de réduire la quantité de contenu politique que les Canadiens voient dans un échange sur Twitter avec la sénatrice conservatrice Denise Batters. Photo : CBC

Facebook a annoncé une réduction du contenu politique organique (et non des publicités politiques) en février dernier, parce que les utilisateurs canadiens veulent en voir moins dans leurs fils , a tweeté Rachel Curran. Cela affecte le contenu de manière égale à travers le spectre politique, et tous les partis ont été informés.

Charlie Angus, cependant, est préoccupé.

S'ils ont décidé que lorsque vous vous levez le matin, il y aura plus d'histoires de vidéos de chats que ce qui se passe sur le front politique, je ne sais pas si c'est utile , a déclaré M. Angus. Ils doivent s'expliquer très clairement. Ils doivent être transparents sur ce qu'ils font pour que nous sachions que les constructeurs d'algorithmes de Facebook ne "resserrent" pas la conversation publique.

L'algorithme ne peut pas être gardé dans une boîte noire quand on parle de démocratie. Une citation de :Charlie Angus, député néo-démocrate

Charlie Angus a déclaré que Facebook devrait rendre public l'algorithme qu'il utilise pour restreindre le contenu politique dans les fils d'actualité des utilisateurs canadiens.

L'algorithme ne peut pas être gardé dans une boîte noire quand on parle de démocratie. Ce serait fondamental. Il doit y avoir un facteur de transparence pour que nous sachions pourquoi le contenu est promu, ou pourquoi le contenu est diminué en ligne par l'algorithme.

M. Angus s'est également demandé si les acteurs politiques pouvaient manipuler l'algorithme pour réduire le contenu politique afin de favoriser un parti ou un autre.

Manipuler l’algorithme est quelque chose dont vous pouvez être assurés que les "mercenaires des données" ont pour pratique en ce moment, et ceux qui résoudront ce problème le vendront au plus offrant politiquement, a déclaré M. Angus.

Le porte-parole du Parti libéral, Alex Deslongchamps, a déclaré que la communication au moyen des médias sociaux est importante pour le parti, mais n'a pas directement commenté la décision de Facebook de réduire le contenu politique.

Il est important que les Canadiens puissent facilement accéder et échanger des idées avec les dirigeants politiques et les candidats en ligne, et nous avons pris des mesures fortes pour assurer la transparence et la responsabilité sur les médias sociaux pendant les élections , a écrit M. Deslongchamps.

L'engagement positif en ligne, y compris sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux, continue d'être un moyen important pour le Parti libéral et nos candidats de travailler pour impliquer plus de Canadiens dans notre démocratie et nos élections. Quelle que soit la plateforme, le Parti libéral continuera à chercher des moyens novateurs et attrayants de faire connaître à un plus grand nombre de personnes notre plan pour faire avancer le Canada.

Pour le Parti populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier, qui a activement protesté contre certaines des restrictions en matière de santé publique imposées pendant la pandémie, le projet de Facebook de supprimer le contenu qu'il qualifie de désinformation est plus troublant.

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier s'inquiète du fait que les entreprises de médias sociaux censurent les opinions conservatrices en supprimant les messages que les entreprises considèrent comme de la désinformation ou contraires à leurs normes communautaires. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nous soutenons évidemment leur intervention pour empêcher la désinformation flagrante qui peut causer du tort, et les tentatives de déformation et de manipulation des élections , a déclaré Martin Masse, porte-parole du parti. Mais les règles de Facebook [et de Twitter et YouTube] ont clairement été excessives, et ont franchi la limite de la censure manifeste des opinions correctes non politiques, et en particulier des opinions orientées vers le conservatisme, ces dernières années.

M. Masse a déclaré que le PPCParti populaire du Canada était moins préoccupé par la démarche visant à réduire le contenu politique.

Facebook est une entreprise privée qui essaie de plaire à ses clients, et s'ils croient que leurs utilisateurs veulent voir moins de contenu politique, alors c'est à eux de prendre cette décision. Étant donné que les utilisateurs peuvent changer leurs paramètres pour en voir plus s'ils le souhaitent, nous n'avons aucun problème avec cela.

Le Bloc québécois s'est concentré sur ses plans de publicité électorale et a refusé de commenter la décision de Facebook de réduire le contenu politique.

Au Bloc québécois, nous tenons à être présents dans les médias traditionnels québécois, notamment à la radio nationale et régionale ainsi que sur les grands panneaux publicitaires , a écrit Yves Perron, président de la campagne électorale du Bloc québécois et candidat dans la circonscription de Berthier–Maskinongé. Du côté numérique, nous serons présents dans les bannières des médias québécois dans leurs versions en ligne. Enfin, lorsque nous ferons de la publicité sur les médias sociaux, nous nous assurerons de respecter toutes les exigences légales.

Le Parti conservateur du Canada et le Parti vert du Canada n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Avec les informations d'Elizabeth Thompson, de CBC News