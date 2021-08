Des entreprises exigeront une preuve de vaccination au Nouveau-Brunswick

Certaines entreprises ont déjà laissé savoir qu’elles n’accueilleront pas les personnes non vaccinées. Sur son site internet, le terrain de camping Sunbury-Oromocto avertit la clientèle que les personnes désirant planter leur tente devront présenter une preuve de vaccination contre la COVID.

Le Harvest Musical Festival de Fredericton vient par ailleurs d’indiquer qu’une preuve de pleine vaccination sera exigée des spectateurs, artistes, employés et bénévoles de l’événement.

Pour Cara Hazelton, propriétaire de Precision Pilates, à Fredericton, offrir un service en personne aux individus non vaccinés est trop risqué pour ses clients qui sont plus vulnérables, incluant les personnes âgées et les parents d’enfants de moins de 12 ans - ces derniers n'étant pas encore admissibles au vaccin.

C’est une entreprise privée et nous pouvons refuser le service , dit Mme Hazelton. Je préfère que tout soit le plus sécuritaire possible pour mes employés et mes clients.

Precision Pilates, à Fredericton au Nouveau-Brunswick, ne prévoit pas accepter les clients qui ne sont pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19. Photo : CBC / Mrinali Anchan

Respect des droits de la personne

Dans un courriel, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick a indiqué qu’il appartient à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété de déterminer les mesures de sécurité liées à la COVID qu’il exigera des personnes qu’il laisse entrer sur sa propriété .

Ces propriétaires ou commerçants sont libres de décider et de faire appliquer les règles qu’ils déterminent , ajoute le ministère, tant qu’ils respectent la loi , ne commettent pas de discrimination en vertu de la Loi sur les droits de la personne et protègent les informations personnelles du public.

Cela satisfait Cara Hazelton, la propriétaire du studio de Pilates. Elle peut poser des questions, mais rien n’oblige les clients à répondre, dit-elle.

Elle dit qu’il peut exister un certain malentendu, et que certains membres du public peuvent percevoir comme discriminatoires des pratiques qui ne sont en fait que des règles propres à certains commerces.

Nous avons plusieurs règles pour nos clients. Ils doivent porter, pour leur sécurité, des vêtements sans boutons ou fermeture éclair. Ils ne peuvent pas porter de bijoux. Nous avons des règles, et maintenant être vacciné contre la COVID-19 est l’une de ces règles , déclare Mme Hazelton.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Jonathan Collicott

Lors d’une mêlée de presse mercredi, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas écarté l’idée que son gouvernement donne plus de pouvoir aux entreprises qui veulent s’assurer que seules les personnes vaccinées puissent fréquenter leur commerce.

Le Québec a laissé entendre qu’il pourrait agir de la sorte , a-t-il remarqué, précisant qu’il n’était pas prêt à agir en ce sens pour le moment.

Blaine Higgs a aussi confirmé qu’une application mobile était en cours de développement. Celle-ci devrait être prête d’ici 4 à 6 semaines et permettra aux Néo-Brunswickois de montrer rapidement le dossier d’immunisation qu’ils peuvent consulter sur le portail MaSantéNB.