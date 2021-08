Un homme d'Ottawa accusé d'avoir agressé sexuellement une fille rencontrée en ligne

La police d'Ottawa a porté plusieurs accusations contre un homme accusé d'avoir attiré et agressé sexuellement une fille de moins de 16 ans qu'il a rencontrée en ligne.

L'enquête a commencé à la fin du mois de juillet, lorsque les patrouilleurs ont été informés de l'agression, selon un communiqué de presse de la police d'Ottawa diffusé jeudi.

L'unité d'exploitation d'enfants sur Internet est intervenue et jeudi, la police a porté huit accusations contre un homme de 23 ans, d'Ottawa, notamment pour des contacts sexuels et une incitation à des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans.

La police d'Ottawa a déclaré qu'il était passé par les pseudonymes JUSTAGUY22 et Sneaky Link sur les réseaux sociaux et qu'il est possible qu'il ait fait d'autres victimes.

La police demande à toute personne ayant des informations d'appeler son unité d'agression sexuelle et de maltraitance d'enfants au 613-236-1222, poste 5944, ou d'envoyer un courriel à cette unité.

Avec les informations de CBC