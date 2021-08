Inauguration vendredi du Centre Slush Puppie : la fin d’une longue saga

Cette inauguration marque la fin d’une longue attente et d’une saga qui aura duré plus de 15 ans. Débats, divisions et controverses, tant sous l'administration de Marc Bureau que de celle de son successeur, Maxime Pedneaud-Jobin, ont marqué ce long chapitre de la politique gatinoise.

Si les trois glaces communautaires avaient été inaugurées en février dernier et sont déjà fonctionnelles, l’inauguration de l’amphithéâtre de 4000 places, vendredi, vient clore le dossier.

Retard des travaux et coûts additionnels

Réalisé en partenariat public-privé avec l'organisme Vision Multi-sports Outaouais (VMSO), le Centre Slush Puppie est inauguré presque un an plus tard que prévu initialement. L’ouverture au public devait avoir lieu l’automne 2020.

Mais la crise sanitaire a retardé la construction et aussi menacé le financement du projet, obligeant Gatineau à devancer le versement de sa contribution et à y ajouter quelques millions supplémentaires, l'an dernier.

L’ensemble du projet, y compris les aménagements municipaux et le stationnement étagé, est évalué à 104 millions de dollars. Le complexe lui-même est évalué à 80,36 millions de dollars. La Ville de Gatineau l’a financé à hauteur d’environ 47 %.

Le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, il s’agissait de la bonne décision à prendre.

Ça a été une bonne décision sur le modèle qu’on a utilisé de partenariat. Ça a été une bonne décision à la faveur des citoyens en termes financiers. C’est une excellente décision sur l’endroit aussi et une excellente décision de joindre à ça des glaces communautaires. Ce qu’on est en train de créer dans le secteur de la Cité, c’est un pôle loisirs, culturel et sportif incontournable.

Encore des besoins criants

La nouvelle infrastructure, avec son amphithéâtre de 4000 places, ses trois glaces, dont les gradins peuvent accueillir de 250 à 500 spectateurs chacun, et ses 15 vestiaires, est attendue avec impatience par les associations sportives.

Mais elle ne comblera pas tous les besoins.

Le projet d'un complexe multiglace pour l'ouest de la ville est actuellement en révision. Et tant qu'il n'y aura pas de décision, celui prévu dans l'est devra attendre. Ces complexes multiglaces doivent permettre de remplacer les arénas vieillissants de la ville.

Le président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire, Martin Lajeunesse, veut rester optimiste. Il espère qu’une décision sera prise avant la fin du mandat, dans l’ouest, et qu’il sera alors possible de faire avancer le dossier dans l’est.

Les services travaillent fort à régler la situation pour les quatre glaces dans le Plateau, et ensuite de ça, ils vont commencer à travailler sur l'appel d'intérêt pour l'est.

Martin Lajeunesse est président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau (Archives). Photo : Radio-Canada

Entretemps, deux des 11 arénas vieillissants du territoire de la ville sont maintenant définitivement fermés. Deux autres, soit les arénas Cholette et Sabourin, seront fermés temporairement, cet automne, en raison de travaux.

M. Lajeunesse prône la patience

La Ville de Gatineau indique toutefois que les activités de sports de glace du centre Robert-Guertin débuteront le 7 septembre pour le début de la saison régulière des organismes.

Ainsi, la programmation des organismes des arénas Cholette et Sabourin a été relocalisée équitablement à l’aréna Robert-Guertin ainsi qu’au Stade Pierre-Lafontaine. De son côté, la programmation des organismes du Stade Pierre-Lafontaine a été relocalisée à l’aréna Baribeau , indique la Municipalité dans une réponse écrite à ICI Ottawa-Gatineau.

L’aréna Baribeau et le Centre Robert-Guertin fermeront lorsque les travaux seront terminés aux arénas Cholette et Sabourin.

Concernant les arénas de Buckingham et Masson-Angers, les travaux d’entretien et de maintien des actifs seront faits normalement afin de maintenir les arénas en opération jusqu’à l’ouverture du complexe dans le secteur est , explique-t-on.

Dans ce dossier, l’étape d’analyse de la superficie minimale requise et de recherche de terrains disponibles pour accueillir le futur complexe est amorcée.

M. Lajeunesse prône la patience.

On a quand même été affecté par la COVID. [...] Présentement, on a quand même deux arénas à Buckingham et Masson qui livrent la marchandise. De ce côté-là, ça m'inquiète moins. Maintenant, on va travailler pour aller chercher des partenaires et des possibilités de subventions pour la création d'un nouvel aréna dans l'est. Je m’engage à y travailler. Et mon objectif est toujours de l'installer près de la commission scolaire pour y ajouter un volet sportif hockey pour le secteur.

