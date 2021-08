Le maire et la police d’Halifax défendent l’expulsion des personnes sans-abri

Au lendemain du démantèlement controversé de plusieurs campements de personnes sans-abri dans des parcs d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, le maire et le service policier ont défendu leurs actions de mercredi.

Escortés par des policiers, des employés municipaux ont démantelé des campements de personnes sans-abri sur le site de l'ancienne bibliothèque de la route Spring Garden, aux Commons d'Halifax, au parc de la Paix et de l'Amitié et au parc Horseshoe Island.

Quelque 200 personnes opposées à l’expulsion des itinérants ont convergé vers le site de l’ancienne bibliothèque. Elles ont tenté d’empêcher le démantèlement des abris de fortune.

Les policiers d'Halifax essaient d'ouvrir le chemin aux employés municipaux munis de tronçonneuses (bas de la photo), le 18 août 2021 sur le site de l'ancienne bibliothèque de la route Spring Garden. Ils font face à des manifestants opposés au démantèlement des campements de personnes sans-abri. Photo : CBC / Michael Gorman

La police d’Halifax, dont plusieurs agents en combinaison antiémeute, a refoulé les membres du public qui s’étaient attroupés, en employant notamment des gaz irritants. Des manifestants ont notamment lancé des bouteilles d’eau et de lait aux policiers.

Selon plusieurs témoins qui ont tourné des images, certains policiers semblaient avoir retiré de leur uniforme l'écusson qui les identifie.

Des vidéos montrent également des policiers refoulant des journalistes qui couvraient les événements.

24 arrestations

Jeudi, la Police régionale d’Halifax a indiqué avoir arrêté 24 personnes, mercredi. Selon le chef de la police, Dan Kinsella, elles feront face à diverses accusations comme d’avoir résisté à une arrestation, méfait, entrave au travail des policiers et voies de fait contre des policiers.

Dans un communiqué jeudi, le chef Kinsella a accusé les manifestants de s’être présentés avec des irritants sensoriels et des projectiles , et d’avoir eu sur eux des produits (qu’il a qualifié de décontaminants ) contre les irritants sensoriels .

Dan Kinsella, chef de la police d'Halifax, le 19 août 2021. Photo : CBC

En réponse aux accusations de limiter la liberté de presse, Dan Kinsella a soutenu que les journalistes présents avaient été refoulés pour leur propre sécurité parce qu’ils étaient trop près. La police d’Halifax respecte le droit des médias et s’attend à leur présence , a-t-il affirmé.

Mercredi, dans un message  (Nouvelle fenêtre) sur Twitter, l’Association canadienne des journalistes s’est dite préoccupée par les limites que la police [d’Halifax] impose aux journalistes couvrant le démantèlement de ces abris .

En conférence de presse jeudi, Dan Kinsella a par ailleurs indiqué que son service policier étudiait la question des agents qui n’auraient pas porté, lors de leur intervention, l’écusson qui sert à les identifier.

La police a refoulé des citoyens s'opposant au démantèlement de campements de personnes sans-abri, le 18 août 2021 au centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des options proposées, selon le maire

La décision d'expulser les personnes sans-abri a été défendue jeudi par le maire d'Halifax, Mike Savage.

Il affirme que les individus qui avaient érigé des tentes et des abris de fortune avaient refusé l'hébergement temporaire qui leur aurait été proposé, dit-il, en juin. Nous ne déplacerions pas les gens sans leur avoir offert des options , a-t-il déclaré.

Mike Savage, maire d'Halifax. Photo : CBC

Le maire a évoqué des raisons de sécurité et affirmé des citoyens s’étaient senti menacés par la présence d’itinérants.

Le chef de police Dan Kinsella disait que la décision de démanteler les campements, qu’il a décrits comme illégaux , découlait de plaintes formulées par des résidents des alentours, qui signalaient du bruit et affirmaient avoir été témoins de vols et d’actes indécents.

Les parcs appartiennent à tout le monde. Nous voulons que les gens soient en sécurité. Nous voulons aussi que les gens aient du logement. Je ne crois pas que les tentes et les cabanes soient la meilleure solution , a déclaré Mike Savage.

Démantèlement de campements de personnes sans-abri le 18 août 2021 au parc de la Paix et de l'Amitié, à Halifax. Photo : CBC / Brett Ruskin

Pas une solution durable

Matthew Smith, un homme qui, depuis deux semaines, partageait avec sa compagne et leur chat une tente plantée à Horseshoe Island, raconte avoir été réveillé à 6 heures, mercredi matin, par une vingtaine de policiers et d'agents municipaux.

Ils m'ont dit que si je ne faisais pas mes bagages, ils me confisqueraient mes affaires, confisqueraient mon animal et me mettraient en prison , a affirmé M. Smith.

Sur la route Spring Garden au centre-ville d'Halifax, le 18 août 2021, un abri de fortune est emporté par un chariot élévateur pendant que des policiers empêchent des membres du public de s'approcher. Photo : CBC / Mark Crosby

Matthew Smith dit travailler jusqu’à 60 heures par semaine, mais ne pas gagner assez d'argent pour se permettre l'un des rares logements disponibles à Halifax, où sévit une importante crise du logement.

Comme plusieurs autres, affirme-t-il, il a reçu une contravention de 237 $ que personne, évidemment, ne peut payer, parce que nous vivons dans un parc .

Il contredit le maire et dit qu'on ne lui a pas offert d'hébergement. Matthew Smith prédit que les gens iront planter leur tente dans un endroit plus discret, puis que la Ville sera aux prises avant longtemps avec le même scénario.

Mark Culligan, un travailleur juridique du service d’aide juridique de l'Université Dalhousie, lui donne raison. Les personnes sans-abri vont simplement se déplacer d'un parc à l'autre à mesure que la Ville ou que la police les chasse, dit-il.

Ce n'est pas un jeu qui vaut la peine. Ça n'a pas de sens, d'un point de vue moral ou financier. Il n'existe pas de plan durable sans des options de logement à long terme , déclare M. Culligan.

Mark Culligan, travailleur juridique. Photo : CBC

Ashley Avery, la directrice de l’organisme à but non lucratif Coverdale Courtwork Society, qui offre un soutien juridique aux femmes qui en ont besoin, observe de son côté que les options d’hébergement proposées par la Ville ne sont pas appropriées dans tous les cas.

Nous avons parlé à quelqu’un dont la tente a été détruite. Elle dormait à un endroit bien en vue dans la ville, et on lui a dit d’aller là où on ne la verra pas. Maintenant, elle dort dans un endroit isolé, qui n’est pas sécuritaire pour une femme , raconte Mme Avery.