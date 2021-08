Fidèle à moi-même : des artistes canadiens et autochtones se dévoilent

Du Manitoba au Nouveau-Brunswick, en passant par l’Ontario, 19 artistes canadiens et autochtones ont participé à cette initiative mettant en lumière le travail - mais surtout l’identité diverse - de ces créateurs canadiens. Identité de genre, dualité de cultures, conflits identitaires : chacun des artistes a interprété le thème à sa façon.

Le travail de l’artiste Jocelyn Keays illustre la déchirure qu’elle ressent envers son identité métissée. Photo : Jocelyn Keays

Certains ont fait un travail et une exploration très personnels , souligne la directrice du musée, Joanne Charette. Ils ont été courageux de nous présenter cette introspection et [ça amène le public] à se questionner aussi en regardant les œuvres.

Qu’il s’agisse de photographie, d’animation 3D ou de sculpture, les autoportraits prennent des formes tout aussi variées.

On aimerait que les gens regardent l’exposition et se disent : « Je peux être fidèle à moi-même de plusieurs façons ». Ça s’adresse à tout le monde et on veut que les gens se reconnaissent à l’intérieur [des œuvres]. Une citation de :Joanne Charette, directrice du Musée du portrait du Canada

À travers sa série de photographies, l’artiste Olivia Johnston documente le parcours sinueux de la maladie mentale et physique. Photo : Olivia Johnston

Car bien que les artistes s’expriment de manière très intime et personnelle, les thèmes abordés, eux, s'avèrent universels.

Certaines œuvres sont notamment signées par des créateurs de la région d’Ottawa. C’est le cas de l’artiste Olivia Johnston qui, à travers la photographie, illustre son combat avec la maladie mentale et physique; de l’artiste filipino-canadienne Jocelyn Keays, dont le travail explore ses conflits personnels vis-à-vis de son identité métissée; et de l’artiste d’ascendance nêhiyaw Meryl McMaster, qui explore le contraste entre la perception de soi et celle que peuvent avoir les autres à notre égard.

Des visages pour refléter le pays

Originaire de Montréal, l’artiste non binaire Laurence Philomène explore le processus intime qui consiste à prendre soin de soi en tant que personne transgenre non binaire. Photo : Laurence Philomène

Puisqu’il n’occupe toujours pas d’espace physique dans la région de la capitale fédérale, le Musée du portrait du Canada mise notamment sur des projets numériques, comme c’est le cas avec Fidèle à moi-même. L’équipe ne s'attend pas, d’ailleurs, à ce que l’institution ait pignon sur rue avant quelques années , fait valoir le président du conseil d’administration du musée, Lawson Hunter.

Avec les expositions virtuelles, nous voulons présenter le musée au public, [parce que] certaines personnes ont peut-être en tête qu’un musée du portrait constitue quelque chose de figé et de trop ancré dans l’histoire , explique-t-il.

La dernière chose que nous voulons [avec le Musée du portrait du Canada], c’est que les murs du musée soient tapissés d’images de vieux hommes blancs. Il faut que ce soit des artistes contemporains et diversifiés [pour refléter] qui nous sommes, en tant que Canadiens, dans toute notre diversité. Une citation de :Lawson Hunter, président du conseil d’administration du Musée du portrait du Canada

Chose certaine, l’organisme s'installera dans la région d'Ottawa-Gatineau et mettra de l’avant des collaborations avec les autres galeries d’art [au pays] pour créer cette synergie à travers le Canada , assure Joanne Charette.

Entre-temps, l’exposition Fidèle à moi-même sera présentée virtuellement jusqu’au 18 février prochain, sur le site Internet du Musée du portrait du Canada  (Nouvelle fenêtre) .