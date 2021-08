De jeunes adultes de la nation Stoney Nakoda renouent avec leur langue ancestrale

Les 12 participants âgés de 18 à 26 ans espèrent renouer avec leur identité et leur culture à travers cette immersion.

Nous faisons différentes activités culturelles tout au long de l’été. On leur enseigne, on leur parle tout simplement dans la langue , dit Trend Fox, le gestionnaire du projet qui s’est inspiré d’initiatives existant déjà en Colombie-Britannique et en Californie.

De juillet à la fin de novembre, plus de 300 heures d’immersion sont données au groupe à travers des activités et des cérémonies traditionnelles.

La langue, appelée Lethka par les gens du coin, est aujourd’hui parlée par plus de 2000 personnes au sein de la communauté, selon Trend Fox.

Le problème, selon lui, est qu’elle disparaît de la bouche des jeunes générations au profit de l’anglais.

Réconcilier les jeunes avec leur culture ancestrale

C’est le cas de Kelmia Poucette, une des participantes. Comme elle, beaucoup de jeunes sont considérés comme des locuteurs silencieux. Elle a grandi entourée par cette langue, qu'elle comprend, mais ne la parle pas.

Si Kelmia Poucette, âgée de 18 ans, a décidé de participer au programme, c’est dans l’espoir de pouvoir discuter avec sa grand-mère. C’est difficile, car elle ne parle pas l’anglais , admet-elle.

Les chances que ce programme puisse faire de parfaits locuteurs sont minces. L’objectif est davantage d'enseigner les bases. Ceux qui le souhaitent pourront ensuite se perfectionner dans leur milieu et, un jour, transmettre la langue à leurs enfants.

Nous avons résisté

C’est une réelle fierté d’entendre les jeunes parler nos langues , se félicite Tina Fox, qui fait partie des mentors du programme. Il y a 40 ans, les gens qui habitaient ici ne comprenaient pas un mot de l’anglais. Cela a changé, c’est maintenant l’inverse, et c'est vraiment triste , dit-elle en soupirant.

Tina Fox déplore que la langue de ses ancêtres disparaisse auprès des jeunes générations. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath

Selon elle, il est primordial que les jeunes générations connaissent la difficile histoire des peuples autochtones.

Le but était de nous coloniser, de nous assimiler. Prendre les enfants pour les retirer de l’influence de leurs parents, puis les amener dans les pensionnats pour Autochtones. Notre culture et notre langue ont été interdites, mais notre peuple a résisté , conclut-elle.

Avec les informations de Terri Trembath