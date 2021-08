Ramener au pays les Afghans qui ont collaboré avec les militaires canadiens dans le passé et leurs familles sera « quasiment impossible dans les prochaines semaines », a avoué jeudi le premier ministre Justin Trudeau, lors de son passage à Victoria, en Colombie-Britannique.

Les gens ont de la difficulté à se rendre à l'aéroport , dit-il, l'accès étant bloqué par les talibans.

Le Canada a repris ses vols vers Kaboul jeudi pour la première fois depuis la fermeture de son ambassade, dimanche. Deux C-17 des Forces armées canadiennes effectueront désormais des vols réguliers dans la région afin de ramener au pays ceux et celles qui peuvent l'être, a confirmé M. Trudeau.

Selon une source de CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, la liste d'attente pour les visas canadiens comprend au moins 1500 interprètes afghans ainsi que 5000 personnes à leur charge. Ceux-ci risquent maintenant d'être arrêtés par les talibans – ou pire encore – pour avoir travaillé avec l'armée canadienne et d'autres organisations.

La plupart d'entre eux pourront embarquer pour le Canada, a assuré le premier ministre jeudi. Les avions seront prêts et attendront à l'aéroport de Kaboul, a-t-il insisté, mais il est peu probable qu'ils seront remplis au maximum de leur capacité au moment de décoller vers le Canada.

À moins que les talibans ne modifient considérablement leur position – ce sur quoi la communauté internationale et le Canada travaillent – ​​il sera très, très difficile de faire sortir beaucoup de gens , a déclaré M. Trudeau.

Faire sortir beaucoup de monde, autant que nous le voulons, va être presque impossible dans les semaines à venir. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les talibans se sont emparés de la quasi-totalité de l'Afghanistan en un peu plus d'une semaine et ont envahi Kaboul dimanche après que le président Ashraf Ghani a fui le pays. Depuis lors, les talibans ont promis une transition pacifique du pouvoir et une amnistie dans tout le pays.

Le gouvernement canadien a été accusé de ne pas avoir agi assez rapidement pour envoyer des avions à Kaboul et traiter les papiers des Afghans – des critiques rejetés du revers de la main par le premier ministre Trudeau.

C'est une situation extrêmement difficile, mais je peux vous assurer que notre gouvernement travaille fort pour assouplir toutes les barrières, qu'il s'agisse de paperasse ou de bureaucratie, et pour nous assurer que les gens sortent de là aussi rapidement que possible et en toute sécurité , a-t-il déclaré.

Le Canada a rapatrié plus de 800 Afghans depuis le début du mois. Mardi, trois avions transportant des diplomates, des militaires et des réfugiés s'étaient déjà posés en Ontario.

L'arrivée de militaires canadiens permet de croire que les efforts pour évacuer les anciens collaborateurs du Canada et leurs familles pourraient maintenant s'intensifier.