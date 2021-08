Le vandalisme antisémite augmente en campagne électorale, soutient B’nai Brith

L'organisation juive de défense des droits de la personne souligne que des vandales ont récemment peint une croix gammée et d'autres graffitis sur la synagogue Beth Sholom, dans le centre-ville de Toronto.

Et plus tôt cette semaine, des croix gammées ont été inscrites sur les pancartes électorales de deux députés juifs montréalais, Rachel Bendayan et Anthony Housefather.

B'nai Brith Canada signale aussi qu'un panneau dénonçant l'antisémitisme a été vandalisé avec un discours antisémite mercredi, à Toronto.

Et lundi, des croix gammées et d'autres graffitis obscènes ont été inscrits sur une école d'un quartier juif de Thornhill, en Ontario.

Enquêtes policières

Les corps policiers de Toronto, de Montréal et de la région de York ont tous déclaré qu'ils enquêtaient sur ces incidents.

L'utilisation continue de la croix gammée nazie pour tenter d'intimider les communautés juives est répréhensible et inacceptable, a écrit Michael Mostyn, directeur général de B'nai Brith Canada, dans un communiqué. Nous espérons que nos partenaires chargés de l'application des lois enquêteront avec diligence sur ces questions et feront tout leur possible pour appréhender les auteurs.

B'Nai Brith soutient qu'elle a recensé en mai le plus grand nombre d'agressions antisémites depuis qu'elle a commencé à comptabiliser ces actes criminels en 1983. L'organisme soutient aussi que les incidents à caractère antisémite ont tendance à augmenter pendant les campagnes électorales au Canada, qu'elles soient fédérales ou provinciales .

Réactions politiques

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Erin O’Toole a réagi sur Twitter en affirmant que ce qui est arrivé à M. Housefather et à Mme Bendayan est complètement inacceptable. L’antisémitisme et le racisme n’ont pas leur place au Canada, et je condamne ces gestes haineux .

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a abondé dans le même sens sur Twitter.