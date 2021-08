Anthony Mackie sera la vedette de Captain America 4

Anthony Mackie tenait le rôle principal de la série Falcon et le soldat de l'hiver (The Falcon and The Winter Soldier) diffusée sur la plateforme Disney+ en mars 2021. Une série dans laquelle le Québécois Georges St-Pierre, ancien athlète d'arts martiaux mixtes, y tenait un rôle.

Peu d’informations ont filtré sur le quatrième volet de Captain America sinon que le scénario est écrit par Malcolm Spellman, qui a également signé la série Falcon et le soldat de l'hiver.