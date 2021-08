Les feux de forêt causent bien des peurs dans le ciel de la Colombie-Britannique

Dimanche, Stéphane Deschamps et sa conjointe se trouvaient à bord d’un avion d’Air Canada à destination de Kelowna, un vol d’une durée habituelle d’une cinquantaine de minutes, quand la couleur du ciel est passée du bleu au rouge. On sentait la fumée, la chaleur , décrit-il.

J’ai connu des turbulences, mais là, c’était majeur pendant trois, quatre minutes , témoigne-t-il.

Les enfants à bord se sont mis à pleurer et à crier. Vous savez, en tant qu’adulte on se retient. Les enfants, eux, agissent par instinct. Tu te dis, s’ils crient, c’est qu’il y a raison d’avoir peur.

Au bout de quelques minutes qui ont semblé une éternité, le pilote a avisé les passagers qu’il lui serait impossible d'atterrir. L’avion a ainsi repris le chemin vers l’aéroport de Vancouver.

C’était pour Michelle Gregoire l’expérience la plus terrifiante de sa vie.

Des passagers fortement secoués à Kelowna Photo : Fournie par Michelle Gregoire

On voit la vidéo et c’est épeurant , reconnaît John Gradek, coordonnateur du programme d'aviation de l'Université McGill. Toutefois, les pilotes sont formés pour affronter des situations semblables, des éclairs, de la perturbation.

Il existe des règlements pour les vols dans les zones touchées par les feux de forêt , rappelle-t-il.

En vertu des restrictions générales de Transports Canada, les pilotes ne peuvent pas voler à moins de neuf kilomètres environ d'un feu de forêt à moins d'être à 914 mètres au-dessus du sol.

Les compagnies aériennes retardent ou annulent des vols pendant la saison des incendies si les conditions météorologiques et la visibilité sont mauvaises. Des passagers se demandent donc pourquoi le vol a été autorisé, considérant l’intensité de la situation aux abords de Kelowna.

Selon John Gradek, les conditions ont évolué de manière très rapide et la fumée a été propulsée par des vents.

Ce jour-là, l’Okanagan connaissait l'une des journées les plus difficiles de lutte contre les incendies, les bourrasques changeantes faisant avancer les feux de manière fulgurante.

La visibilité est devenue réduite. Le pilote a tenté de traverser cette portion intense, mais a conclu au bout d’un moment qu’il devait détourner l’avion. Une citation de :John Gradek, coordonnateur du programme d'aviation de l'Université McGill

Ce genre de situation n’est pas anormale et est souvent la conséquence de diverses conditions météorologiques, rappelle-t-il.

Les feux de forêt en Colombie-Britannique provoquent un ciel enfumé. Photo : Getty Images / David McNew

Entre des mains professionnelles

N’en demeure pas moins que ce qu'ont vécu les passagers a été hautement traumatisant, reconnaît l’expert en aviation. Le ciel apocalyptique, l’absence d’information de la cabine de pilotage, c’est très épeurant, c’est certain , avoue-t-il en insistant toutefois sur le fait que les gens qui se trouvent dans la cabine de pilotage sont des professionnels.

Le plus grand danger serait une mauvaise visibilité au moment de faire atterrir l'avion, explique Barry Wiszniowski, pilote de carrière et président d'Aviation Safety Management Experts.

Il est possible pour les pilotes d'atterrir avec une visibilité près de zéro si l'avion est équipé d'instruments avancés et que l'aéroport d'arrivée dispose de systèmes de navigation de pointe conçus pour communiquer avec le vol entrant, ce qui n'est pas le cas à Kelowna.

Si les pilotes ne peuvent pas atterrir à cause de la fumée, ils suivent les mêmes protocoles que dans le brouillard : ils exécuteront ce qu'on appelle une approche interrompue et se dirigeront vers un autre aéroport.

C’était la bonne décision, la décision la plus conservatrice et la décision la plus sûre , croit Barry Wiszniowski.

Un prochain vol angoissant

De retour au point de départ en état de choc, Stéphane Beauchamps et les autres passagers se sont vu offrir le prochain vol disponible vers Kelowna.

Il déplore le manque de sensibilité d’Air Canada dans les circonstances. Ça a mal été géré , soutient-il, précisant avoir préféré écourter son séjour et reprendre la route vers Montréal.

La compagnie aérienne a offert une compensation de 200 $ aux voyageurs, mais elle n’a pas remboursé le vol détourné ni couvert les frais d’hébergement subséquent. Ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est juste frustrant , fait valoir M. Beauchamp.

Après avoir passé une nuit supplémentaire à Vancouver, Michelle Gregoire a pour sa part pris un nouveau vol vers Kelowna, pour retrouver son domicile à Vernon, une ville voisine.

C'était très angoissant , admet-elle.

Avec des informations de Rhianna Schmunk