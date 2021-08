Des travaux de 6 M$ au parc Falaise et sur la rivière Petite-Décharge inaugurés

Une conférence de presse s'est tenue jeudi matin en présence d'élus d’Alma et de représentants de Rio Tinto, qui a participé au financement d'une partie des travaux.

Selon le communiqué émis par la Ville, le chantier amorcé il y a deux ans entre les ponts Saint-Joseph et Carcajou a permis de consolider les murs nord et sud de la rivière par un perré de roches et une bande de végétation. Quatre reversoirs qui servent à maintenir le niveau de l'eau ont été reconstruits. Cette portion des travaux a nécessité un investissement de 5,6 M$.

Il y a vingt ans, les élus rêvaient de refaire une beauté au lit et aux berges de la rivière Petite-Décharge et d’ajouter des aménagements afin qu’une large clientèle – travailleurs, familles, amateurs de plein air - s’approprie un espace vert, sécuritaire et accueillant, au coeur du centre-ville d’Alma. Personnellement, ce que je vois aujourd’hui me rend très fier , a commenté le maire d'Alma, Marc Asselin, dans des propos recueillis dans le communiqué.

Plusieurs membres du conseil municipal d'Alma ont pris part à l'inauguration. De gauche à droite, Jocelyn Fradette, François Carrier, Audrée Villeneuve et Frédéric Tremblay, conseillers, Marc Asselin, maire d'Alma, Emmanuel Bergeron, directeur du développement économique régional de Rio Tinto, et Sylvie Beaumont, conseillère, ont coupé ensemble le ruban. Photo : Ville d'Alma

Près de 400 000 $ pour le parc Falaise

Pour ce qui est du parc Falaise, en bordure de la rivière, il compte maintenant un nouveau bloc sanitaire, des modules de jeux pour enfants ainsi que des modules d’entraînement pour adultes. Il y a aussi de nouveaux accès cyclables, des bornes de recharges pour vélos électriques, une station de réparation de vélos et de nouveaux aménagements paysagers. Cette portion des travaux a coûté 387 600 $, dont une contribution de 150 000 $ de la part de la multinationale de l'aluminium.

Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec la Ville d’Alma pour mettre en valeur la rivière Petite-Décharge et ses berges afin que les citoyennes et citoyens puissent bénéficier d’un espace d’eau et de verdure au coeur de la ville , a enchaîné Emmanuel Bergeron, directeur du développement économique régional de Rio Tinto.

Les souvenirs de Michel Barrette

Un système d’éclairage à DEL solaire met aussi désormais en valeur le circuit des oeuvres d’art des symposiums de 1965 et 1966. Il est également possible de voir et d’entendre en 360 degrés l'humoriste et comédien almatois Michel Barrette raconter ses souvenirs du parc Falaise, en scannant avec un appareil mobile un code QR près du banc nommé en son honneur. Ces deux éléments ont été réalisés grâce à un financement de 60 000 $ du ministère de la Culture et des Communications.

Je tiens également à souligner la vision à long terme et la persévérance des membres de la Corporation d’aménagement de la Petite-Décharge. Ce sont eux, les premiers, qui ont vu le potentiel de ce secteur , a conclu Frédéric Tremblay, conseiller municipal et porteur du dossier.