Le racisme de la République dominicaine envers Haïti exploré dans un documentaire

J’ai toujours grandi avec une connexion dominicaine par ma famille, et en grandissant, j’ai toujours entendu parler de l’histoire commune, mais aussi des tensions qui existent entre les deux pays , explique la réalisatrice née en Haïti, en entrevue avec la chroniqueuse de Tout un matin Eugénie Lépine-Blondeau.

Michèle Stephenson est arrivée au Québec à l’âge de 8 ans avec sa famille. Elle a grandi dans les Cantons-de-l’Est, puis a étudié en sciences politiques à l’Université McGill, à Montréal, et à l'Université Carleton, à Ottawa.

Mettre en lumière un pan de l’histoire peu connue

La réalisatrice a vu avec ce nouveau documentaire l’occasion de reprendre contact avec l’île de ses origines et ainsi de raconter une histoire qui est peu connue. Elle suit donc Rosa Iris Diendomi Álvarez, dont la mère est dominicaine et le père haïtien, lors de sa campagne en 2016 pour se faire élire au congrès dominicain. En 2018, la jeune avocate s’est exilée.

Rosa Iris, au centre, dans une scène du documentaire « Apatrides » Photo : Hispaniola productions/ONF

Les racines de cette histoire prennent naissance en 1937, quand l'armée dominicaine a exterminé des dizaines de milliers d’Haïtiens et Haïtiennes et de Dominicains et Dominicaines d’origine haïtienne. Puis en 2013, la Cour suprême de la République dominicaine a retiré leur citoyenneté aux personnes ayant des parents haïtiens, avec effet rétroactif jusqu’en 1929. Le résultat est que plus de 200 000 personnes se retrouvent sans nationalité.

Comment la réalisatrice explique-t-elle la haine envers la communauté dominicaine de descendance haïtienne? C’est un système de caste raciale qui existe, dit-elle. Les élites de peau plus claire qui sont au pouvoir ont des moyens, veulent faire des profits et garder une main-d'œuvre invisible, et même pour certains, dans un état d’esclavage. [...] Pour pouvoir conserver ce système, il faut qu’on l'internalise et qu’on y croie. Pour les ultranationalistes, tout ce qui est mieux est européen et blanc, ils n’arrivent pas à se voir dans le miroir.

Écouter les ultranationalistes

Je ne sais pas si mon regard est neutre, mais j’espère qu’à la fin du film, les gens seront inspirés par Rosa Iris , mentionne Michèle Stephenson.

Dans Apatrides, la réalisatrice fait aussi entendre la voix des ultranationalistes de la République dominicaine. Une autre avocate, Gladys, représente cette position dans le documentaire. Est-ce une manière de montrer sa neutralité?

L’important pour moi était qu’on ne caricature pas le personnage de Gladys et que l’on comprenne qu’elle est un être humain et que des expériences modèlent sa manière de voir le monde, bien qu’on ne puisse pas changer ses croyances. C’est presque une religion, cet ultranationalisme et cet anti-haïtianisme qui existent en elle. Une citation de :Michèle Stephenson

On doit la prendre au sérieux, car son mouvement a un impact direct sur Rosa Iris et sa communauté , ajoute-t-elle.

Toutefois, la réalisatrice avoue qu’il était très difficile d’entendre la haine qu’elle exprimait, mais qu’elle l’a laissée s’exprimer pour avoir le matériel nécessaire pour son film. Pour elle, avec ma peau claire, je n’étais pas haïtienne, elle pensait que je venais des États-Unis. Je ne lui ai pas dit la réalité et elle ne me l’a pas demandé, mais je n’ai jamais caché mes intentions pour le documentaire , ajoute Michèle Stephenson.

Évidemment, Michèle Stephenson aurait pu faire son documentaire sans ce personnage dont la présence a généré un débat en post-production. Pour moi, j’ai trouvé important d’avoir la voix de Gladys, car des Dominicains pourraient voir le film et voir un membre de leur famille représenté par elle. Ça pourrait être aussi ma tante ou ma voisine. On éclaircit ainsi ce qui existe et qui est compliqué. Je ne suis pas là pour faire des films militants , a martelé Michèle Stephenson.

Des liens avec la situation des autochtones au Canada

Michèle Stephenson voulait élargir la mission de son documentaire en exposant des drames qui se sont aussi déroulés dans d’autres pays.

Je voulais parler du travail des femmes comme Rosa Iris sur le terrain, mais aussi avoir une réflexion sur l’histoire de notre île en lien avec cette extermination génocidaire en 1937. C’est hémisphérique avec ce qui s’est passé au Guatemala ou au Canada avec les communautés autochtones. C’est une histoire commune qui tient sa souche dans le colonialisme. Une citation de :Michèle Stephenson

Elle espère que son documentaire permettra d’ouvrir une discussion, pas seulement en République dominicaine et en Haïti, mais partout dans le monde. Elle voudrait qu’on le voit comme un miroir de nos communautés et qu’on en arrive à être plus équitable. Pendant qu’on déterre les corps des enfants autochtones, il faut qu’on fasse face à ce qu’on a internalisé, à l’héritage de cette histoire violente et comment on s’en sort.

La réalisatrice Michele Stephenson Photo : Ayana Enomoto Hurst

La réalisatrice pense que la culture peut servir à changer les manières de penser. En République dominicaine c’est plus compliqué qu’un racisme, car il s’agit pour moi de Noirs contre d’autres Noirs. Il y a tout un travail à faire qui commence avec l’art et le narratif qui provoque , conclut-elle.

Apatrides sera présenté à compter du 20 août au Cinéma du Musée et au Cinéma du Parc, à Montréal, et sera mis en ligne le 3 septembre sur Cinéma en ligne.