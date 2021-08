Augmentation de l’épuisement professionnel chez les médecins ontariens

L'Association médicale de l'Ontario (OMA), qui représente les médecins de la province, a dévoilé mercredi deux sondages qui suggèrent que l'épuisement professionnel des médecins, caractérisé par l'épuisement et le sentiment de détachement, a augmenté pendant la pandémie.

Plus de 72 % des répondants ont signalé au moins un certain niveau d'épuisement dans le questionnaire de mars 2021, qui comprenait les réponses de 2649 médecins, étudiants en médecine et résidents de l'Ontario. Près de 35 % ont révélé avoir des symptômes persistants ou se sentir complètement épuisés.

Ces chiffres sont en hausse par rapport à l'enquête de mars 2020, menée alors que le COVID-19 faisait son apparition en Amérique du Nord. Selon ce sondage, 66 % des répondants ressentaient un certain niveau d'épuisement et 29 % déclaraient avoir des symptômes persistants.

Le Dr Adam Kassam, président de l'Association médicale de l'Ontario ( OMAOntario Medical Association ), affirme que l'épuisement professionnel des médecins a toujours été un problème, mais qu'il a été exacerbé par la crise de la COVID-19.

La crise a fait des ravages chez nous, tout comme chez les infirmières et les autres travailleurs de la santé; nous sommes tous mis à rude épreuve , indique le Dr Kassam.

L'épuisement professionnel des médecins a été associé à une augmentation de la dépression, de la consommation de substances psychoactives et des pensées suicidaires, a ajouté M. Kassam, et il peut réduire la productivité, augmenter le taux de roulement et éventuellement diminuer l'accès des patients aux soins.

Selon le Dr Kassam, de nombreux médecins et infirmières ont récemment quitté le secteur des soins de santé, certains optant pour une retraite anticipée.

Mais l'enquête suggère que l'épuisement professionnel semble maintenant toucher les jeunes médecins.

Le Dr Kassam a noté que l'enquête de 2021 a révélé que le fardeau de l'épuisement professionnel s'était déplacé vers les groupes d'âge de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, par rapport au questionnaire de 2020 où les 45 à 54 ans avaient signalé le plus d'épuisement.

Nous sommes préoccupés par l'exode de la profession que nous constatons , ajoute-t-il.

Les sondages de l'Association médicale ont été envoyés par courriel à 37 335 de ses membres en mars 2020 et à 40 052 membres en mars 2021. Au total, 1407 membres (3,8 %) ont répondu au sondage de mars 2020 et 2649 membres (6,6 %) ont répondu au sondage de mars 2021.

Des soignants ralentis par l’administration

Le rapport publié mercredi a rappelé l'importance de trouver des solutions à l'épuisement professionnel des médecins.

L’objectif étant de préserver le bien-être du personnel soignant, mais aussi de conserver des ressources suffisantes en matière de soins de santé pour combler le déficit de soins causé par la pandémie .

Selon les résultats de l'enquête, les médecins de l'Ontario ont répondu que la charge de travail liée à l'accomplissement de tâches administratives contribue fortement à l'épuisement professionnel.

Par conséquent, les solutions proposées par le rapport comprennent la réduction du travail administratif et de documentation.

Le rapport propose également d'autres solutions pour lutter contre l'épuisement professionnel, notamment le soutien au bien-être des médecins sur leur lieu de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des modalités de travail flexibles.