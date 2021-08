Chaleur et humidité jusqu’à dimanche pour Ottawa, Gatineau et l’est ontarien

Les températures élevées et la forte humidité déjà constatées jeudi ne devraient pas cesser avant lundi, selon un avertissement émis par Environnement Canada.

Les secteurs concernés sont Gatineau, Merrickville-Wolford-Kemptville, Brockville-Prescott, Cornwall-Morrisburg, Prescott et Russell, Renfrew-Arnprior-Calabogie, Smiths Falls-Perth-comté de Lanark Est et la Ville d'Ottawa.

Les météorologues d’Environnement Canada prévoient une période de temps très chaud et humide jusqu'à dimanche.

Les températures maximales oscilleront de 30 à 32 degrés Celsius et un indice humidex de 36 à 40 degrés Celsius. Les températures minimales resteront proches des 20 degrés Celsius.

Environnement Canada prévoit du temps plus frais lundi.

L'air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air et faire en sorte que la cote air santé approche du seuil de la catégorie de risque élevé , indique Environnement Canada, dans son avertissement, qui rappelle que la chaleur extrême affecte tout le monde.

Il est donc recommandé de surveiller les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé.

Il est également conseillé de vérifier l’état des personnes âgées de sa famille, ses amis et voisins, d’organiser ses activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée et de ne jamais laisser de personnes ou d’animaux dans un véhicule stationné.