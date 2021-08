La Vérif : est-il possible de refuser de prodiguer des soins au nom de sa conscience?

Le chef conservateur Erin O’Toole insiste : il est pro-choix. S'il est porté au pouvoir, son parti entend néanmoins « examiner le droit de conscience » des professionnels de la santé et le protéger en prônant une « approche sensible et équilibrée ». Dans les faits, l’objection de conscience est déjà possible au pays, sous certaines conditions.