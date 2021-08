Trudeau promet 6 milliards de plus pour les soins de longue durée, sous condition

Les libéraux délieraient les cordons de la bourse fédérale à certaines conditions : une hausse des salaires des préposés à au moins 25 $ l’heure partout au Canada, la formation de 50 000 nouveaux préposés dans les services de soutien personnel, des mesures plus strictes de prévention et de contrôle des infections et une amélioration de la qualité des centres de soins de longue durée, notamment.

Justin Trudeau a dit s’inspirer de ce que le gouvernement du Québec avait fait durant la pandémie, en embauchant et en formant des milliers de préposés aux bénéficiaires, en plus d'augmenter leur salaire.

S'il est réélu, M. Trudeau voudrait aussi adopter une Loi sur les soins de longue durée sécuritaires établissant des normes de qualité nationales pour nous assurer que les aînés partout au pays obtiennent les soins qu’ils méritent .

Négociations avec les provinces

Le chef libéral a dit être conscient qu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Selon lui, nous devons faire mieux pour nos aînés, et le gouvernement fédéral sera là pour appuyer les provinces , mais dans le respect des compétences des provinces partout au Canada , a-t-il précisé. Il affirme ne pas vouloir interférer dans la gestion des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , clairement une responsabilité provinciale , a-t-il reconnu, mais voudrait tout de même établir des normes à l’échelle du pays.

Justin Trudeau dit vouloir négocier avec les provinces de la même façon qu'il l'a fait pour un système de garderies à l’échelle nationale. Si M. Trudeau promet d’augmenter généralement les transferts fédéraux en santé, l'engagement de jeudi serait discuté indépendamment avec les provinces et territoires.

On a démontré qu'on peut travailler avec les provinces, même des provinces avec qui on a des différends, pour livrer concrètement pour les Canadiens, et il n'y a pas personne à travers le pays qui ne veut pas que nos aînés soient protégés, où qu'ils vivent à travers le pays. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Nos investissements vont permettre de créer plus de lits [dans les CHSLD], d’améliorer les installations, et d’augmenter la prévention des infections , a promis Justin Trudeau.

M. Trudeau s'engage aussi à doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, qui pourrait permettre à des aînés qui choisissent de demeurer à domicile de recevoir jusqu’à 1500 $ supplémentaires.

Des mesures pour vaincre la pandémie

Le chef du PLCParti libéral du Canada a rappelé jeudi les mesures qu’a prises son gouvernement durant la pandémie de COVID-19 pour soulager le personnel travaillant dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , notamment l’envoi de membres des Forces armées canadiennes pour soutenir la Croix-Rouge canadienne. Selon lui, cette situation est inacceptable, et ne doit plus se reproduire.

Il a aussi mentionné que son gouvernement avait distribué de nombreux équipements de protection individuelle, qu’il avait participé à la recherche de contacts de cas de COVID-19 et qu’il avait fourni des tests rapides en collaboration avec les provinces et les territoires.

Des réactions à l’annonce de Justin Trudeau

Nous avons notre propre nation qui est capable d’établir ses propres normes , a commenté le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Tout ça, ultimement, c’est une question de compétences. En termes constitutionnels, la santé est une compétence du Québec et des provinces , a poursuivi M. Blanchet, ajoutant qu’il faut que le Québec revendique les ressources dont [il] a besoin, qui lui sont dues ; il n’y a pas que le Québec qui le demande .

Ça va carrément dans la catégorie je veux rien savoir. Ce n'est pas de ses affaires. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Justin Trudeau n'a pas à établir les salaires des travailleurs du réseau des soins de longue durée au Québec. Ce n’est pas de ses affaires. Si M. Trudeau décide de mettre de l'argent dans les soins de longue durée, il prendra la part du Québec, il écrira le chiffre sur un chèque, il enverra le chèque à Québec et ce sera ça , a martelé le chef bloquiste.

Sans commenter directement la promesse du chef libéral, le gouvernement de François Legault s'est contenté de rappeler que la santé est une compétence exclusive du Québec. Un message auquel a fait écho, en conférence de presse sur un autre sujet, le ministre de la Santé du Québec.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, considère quant à lui que l’annonce libérale est troublante. Je trouve cela troublant parce que, quand on a eu la chance d’enlever le profit dans les soins de santé de longue durée, [Justin Trudeau] a voté non , a rappelé M. Singh, et cela montre comment il n’est pas là pour les gens et il continue de défendre les intérêts des ultrariches .