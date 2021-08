COVID-19 : 75% des gens éligibles en Abitibi-Témiscamingue est adéquatement vaccinée

En Abitibi-Témiscamingue, 75% des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le coronavirus.

Lors du point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), jeudi, les responsables ont aussi indiqué que 85% de la population éligible a reçu une première dose de vaccin.

Vaccination des travailleurs de la santé

Au CISSS-AT, 92% des travailleurs de la santé dans le secteur public ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. La moyenne provinciale est de 91%.

Toujours dans le secteur public, 86% des travailleurs de la santé ont reçu la deuxième dose. C’est 1% de plus que la moyenne du Québec.

Plusieurs interrogations demeurent sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé annoncée par le gouvernement du Québec. Une commission parlementaire a été annoncée sur le sujet.

Les modalités sont vraiment à convenir. La Commission parlementaire est à venir fort probablement au courant de la semaine prochaine concernant cette modalité qui est souhaité au niveau du gouvernement et qu’on va devoir appliquer pour la vaccination obligatoire du milieu de la santé, tant publique, que privée , précise présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy.

Cette semaine sur nos ondes, le président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) Jean-Sébastien Blais affirmait craindre qu’une telle obligation puisse mener certaines personnes à quitter le réseau.

Caroline Roy n'anticipe pas de départ. Elle ajoute qu’il y a aussi la possibilité de réaffecter du personnel.

On est en train de compléter l'analyse sur les travailleurs de la santé qui correspondent aux modalités qui ont déjà été communiquées par le gouvernement Legault, c'est-à-dire des travailleurs qui sont en contact rapproché pendant plus de 15 minutes. On est capable avec les fonctions actuelles dans l'organisation de mesurer l'impact que cela aurait et combien de travailleurs cela représente, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés et qui correspondent à ces critères , soutient-elle.

Des étudiants adéquatement vaccinés

Le taux de vaccination chez les étudiants du Cégep et de l'UQAT dépasse 75% (archives). Photo : Radio-Canada / Warren Kay

La coordonnatrice de la campagne régionale de vaccination, Katia Châteauvert, a de nouveau invité les élèves éligibles et les étudiants à se faire vacciner avant la rentrée scolaire.

Elle a aussi indiqué que les taux de vaccination au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sont satisfaisants.

Des étudiants complètement vaccinés, c'est-à-dire avec deux doses, on est actuellement à 77,3% pour le Cégep et pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, on est à 79% pour les deux doses donc c'est très positif comme données , a-t-elle affirmé.

La présence du variant Delta

La situation est stable en Abitibi-Témiscamingue alors que 23 cas de COVID-19 sont actifs.

La présence d'un cas de coronavirus associé au variant Delta avait déjà été détectée dans la région. Le CISSS-AT note six cas présomptifs de ce variant d'abord identifié en Inde.

Le séquençage permettra d'identifier le variant. Un délai d'environ 14 jours est requis avant d'obtenir le résultat.