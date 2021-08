La fleur cadavre lâche son odeur nauséabonde au conservatoire Bloedel de Vancouver

Des notes de chair et de chou pourri, de vieux poissons et un mélange d'odeurs d'ordures laissés au soleil et de couches sales. C'est l'odeur dégagé par la fleur cadavre ou Arum titan. Une espèce en voie de disparition qui ne fleurit que très rarement pour offrir un spectacle sensoriel à ceux qui ont l'occasion de l'admirer.

Selon la Commission des parcs de Vancouver, la plante de près de deux mètres de haut, surnommée Uncle Fester ou Oncle Fétide a fleuri tard mercredi soir. Elle a dégagé son odeur nauséabonde dans l’espace du conservatoire Bloedel du parc Queen Elizabeth.

Un événement qui n’a pas eu lieu depuis 2018.

Nous avons patiemment attendu que la fleur s'ouvre. [...] C'était très excitant , dit Innessa Roosen, la responsable intérimaire du conservatoire Bloedel.

La fleur cadavre possède la plus haute floraison sous la forme d'une structure florale non ramifiée, et elle peut atteindre plus de trois mètres de haut. Photo : CBC/Gian-Paolo Mendoza

L'Arum titan, originaire de la région de Sumatra en Indonésie, est décrite comme sentant la chair pourrie, avec des notes de vieux poisson et de chou pourri , lorsque sa fleur émerge.

Elle ne fleurit généralement qu'une fois tous les dix ans, afin d'attirer les pollinisateurs sous la forme de mouches à chair et de scarabées charognards, mais elle peut libérer son odeur caustique tous les deux ans en culture.

Avec le mélange de sols spécialisé, l'engrais et l'entretien quotidien, elle a beaucoup plus de chances de fleurir [dans le conservatoire] que dans la nature , indique Innessa Roosen.

Pourquoi une odeur si infecte?

L'odeur rance et la couleur rouge foncé et charnue de la feuille de la fleur cadavre attirent les insectes pollinisateurs comme les mouches à viande, les charognards et les bousiers.

Son épi s'auto-chauffe à une température proche de celle du corps humain pendant sa pleine floraison, ce qui contribue à répandre sa puanteur. Une façon pour elle d'attirer davantage de pollinisateurs.

la fleur cadavre a été obtenue d'une pépinière du jardin botanique Juniper Level, en Caroline du Nord, en 2016. La fleur a lâché pour la première fois des effluves nauséabondes à Vancouver en 2018. Photo : CBC/Gian-Paolo Mendoza

L'Oncle fétide est une espèce menacée. Il n'en reste que 1000 à l'état sauvage, selon la Commission des parcs de Vancouver.

L'Arum titan possède la plus haute floraison sous la forme d'une structure florale non ramifiée, et elle peut atteindre plus de trois mètres de haut.

Une diffusion en direct pour ceux qui ne pourront pas obtenir de place

Bien que les heures d'ouverture du conservatoire aient été prolongées durant les 48 prochaines heures afin que plus de monde puisse admirer la fleur cadavre, la Commission des Parcs de Vancouver indique que le nombre de billets en vente sont limités.

Ceux qui ne pourront aller humer l'odeur putride de la fleur géante pourront assister à une diffusion en direct de la fleur cadavre offerte sur la page You Tube de la Commission des parcs de Vancouver.

Avec des informations de Akshay Kulkarni