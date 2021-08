L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ne déménagera pas

Le projet de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a franchi une étape de plus, a fait savoir jeudi après-midi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le REM de l'Est, qui prévoit la construction d'une station à proximité de l'établissement, a convaincu le gouvernement de rester sur le site actuel, a-t-il expliqué.

Par conséquent, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a été autorisé à procéder à l'élaboration de son dossier d'affaires, a annoncé en conférence de presse Christian Dubé, qui était pour l'occasion accompagné de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Les coûts de reconstruction et d'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont sont actuellement évalués à 2,5 milliards de dollars, a confirmé le gouvernement jeudi. Comme l'avait révélé Radio-Canada en avril dernier, le projet devrait permettre de faire passer le nombre de lits de 450 à 720.

La première pelletée de terre, elle, est prévue pour 2024. Ce qu'on veut, c'est que pendant les deux prochaines années, on fasse les dessins, on fasse les maquettes, on s'organise pour déterminer quel édifice va être reconstruit en premier, etc. , a expliqué le ministre Dubé jeudi.

Certaines sections de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ne sont pas climatisées. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les installations actuelles de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont sont dans un piteux état. Le gouvernement projette d'ailleurs de rénover l'établissement depuis bientôt 10 ans.

Dès 2016, la majorité des bâtiments avaient obtenu le pire indice de vétusté octroyé, soit la note E. Des problèmes d'infiltration d'eau ont notamment été observés dans certaines chambres.

Peut-être que l'infrastructure avait besoin d'un petit rajeunissement. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

L'annonce de jeudi s'ajoute à celle faite il y a deux semaines concernant le lancement à venir des travaux d'agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital Santa Cabrini, qui relève lui aussi du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Plus de détails suivront.