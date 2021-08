Patinage de vitesse : le louperivois Alexis Marceau accède aux Championnats canadiens

Alexis Marceau a réalisé le sixième meilleur temps lors d'une épreuve de poursuite sur 1000 mètres, en complétant les neuf tours de piste en une minute, 26 secondes et 323 millièmes de seconde, soit quelques millièmes devant son plus proche poursuivant.

En arrivant sixième, Alexis Marceau a évité d'avoir à participer à une deuxième ronde de sélection qui se tient jeudi après-midi pour la sélection de sept patineurs supplémentaires et l'ancien athlète du club Loupiot a obtenu son laissez-passer pour les Championnats.

Dix-neuf patineurs canadiens sont à l'Aréna Maurice-Richard jeudi et 13 d'entre eux obtiendront leur laissez-passer pour les Championnats canadiens qui s'amorceront samedi.

Ils se tiendront sur cinq jours de compétition répartis dans la prochaine semaine.

Ces Championnats serviront aussi à sélectionner les membres qui formeront l'équipe nationale canadienne en vue des Coupes du Monde qui doivent se tenir cet automne.

Les quatre patineurs qui remporteront les quatre premières places à l'issue des Championnats canadiens auront leur place dans l'équipe. Deux autres athlètes, sélectionnés de manière discrétionnaire, viendront ensuite la compléter.

C'est ça que je vise, c'est sûr, parce que cette année, il y a les Jeux olympiques et c'est pour ça que je me suis préparé. Si je suis top 8, cette compétition-là va être un succès pour moi, [mais] je vise plus haut que ça.

Une citation de :Alexis Marceau, patineur de vitesse