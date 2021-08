Le GlobalFest débute ce soir avec un nouveau fonctionnement

Habituellement, les pyrotechniciens de partout dans le monde présentent leurs productions en personne. Toutefois, cette année, bien que les équipes de Chine, d’Inde, du Japon et des Philippines s’affronteront, les artistes eux-mêmes ne seront pas sur place, mais dirigeront les opérations à distance.

M. Goosen explique que les techniciens locaux pourront communiquer avec les artistes étrangers qui ont fait la conception grâce à Zoom ou Google Meet, s’ils ont des questions. C’est comme s’ils étaient là, sans vraiment y être , dit-il.

Cette nouvelle façon de faire fait partie de plusieurs changements apportés au festival dans le but de minimiser les risques liés à la COVID-19.

Les maisons gonflables, les pubs et tout autre endroit où les gens pourraient se regrouper seront fermés. Par contre, le festival à ajouté deux scènes pour les spectacles multiculturels en comptant désormais quatre.

En temps normal, les feux d'artifice peuvent utiliser des obus de 30,48 cm, soit les plus gros légalement permis au Canada, volant à plus de 300 mètres dans les airs avant d’exploser.

M. Goosen explique qu’en raison de la production limitée dans les usines durant la pandémie, le GlobalFest a réduit la taille des obus utilisés à 15 cm.

Il soutient que ce sera tout de même tout un spectacle et que l’utilisation d’obus plus petits a permis de créer plus d'espace.

Cela a permis d'ouvrir tout le côté sud du parc que nous n'avions jamais pu utiliser auparavant , dit-il. Il ajoute que les personnes qui aiment vraiment les feux d’artifice pourront être plus proches et demeurer en sécurité pour les observer lorsqu’ils explosent.

Mesures sanitaires en place

Le festival propose toujours un service de navette faisant l’aller-retour depuis le centre commercial de Marlborough au coût de six dollars.

Le port du masque est obligatoire dans la navette et dans la file d'attente pour entrer dans le parc, où aura lieu le dépistage de la COVID-19.

Ensuite, le port du masque est facultatif dans 80 % du parc et obligatoire dans deux zones.

Nous demandons simplement à tout le monde d'être vraiment respectueux , affirme M. Goosen. Nous accueillons beaucoup de familles avec de jeunes enfants qui n’ont pas été vaccinés.

Il soutient qu’il est important d’avoir le GlobalFest cette année, même si c’est un peu différent, puisque la dernière année a été difficile pour un grand nombre de nos communautés diverses.

Il y a eu beaucoup de reproches [et] de haine à l'égard de la COVID-19 , dit-il. En tant que ville multinationale avec des résidents du monde entier, notre mandat est l'engagement culturel, la construction de ponts entre les cultures , ajoute-t-il.

Pour nous, il était vraiment important d'aider à briser une partie de cela pour dire : "vous savez, nous pouvons être une communauté résiliente, mais nous devons être une communauté ensemble" , rappelle-t-il.

Avec les informations de l'émission The Homestretch