De nouvelles élections dans un mois! Je me prête à nouveau au jeu, mais franchement, j’ai l’impression d’embarquer dans une marche forcée qui n’en finit pas de revenir.

Pendant des mois, les médias nous ont préparés au déclenchement d’élections fédérales par Justin Trudeau qui espère obtenir sa majorité à la Chambre des communes.

Ça sera le 20 septembre, à peine deux ans après le dernier scrutin fédéral.

J’ai beau y réfléchir, mais j’ai du mal à articuler un bilan qui me ferait désirer aller aux urnes après une si courte période.

La pandémie de la COVID-19 et ses nombreuses séquelles ont pris toute la place. Difficile de suivre avec l’intérêt et l’attention souhaitables les propositions des partis en lice.

Dire que j’irai aux urnes avec enthousiasme serait exagéré. Au mieux, je vais y aller par devoir civique.

Ce type d’exercice se répète de plus en plus au pays, au risque de lasser et d’embrouiller l’électeur que je suis.

Entre 2019 et 2021, les Albertains, par exemple, auront été sollicités quatre fois pour des votes.

Avril 2019, élections albertaines. Octobre 2019, élections fédérales. Septembre 2021, élections fédérales. Octobre 2021, élections municipales et référendum provincial.

Les Canadiens dans d’autres provinces vivent des sollicitations similaires. C’est à se demander si les décideurs se préoccupent de ce que j'appellerais « la santé politique des citoyens ».

Je doute que le citoyen moyen assimile bien les critiques, les propositions et les promesses qui viennent des nombreux partis, dans des échéances électorales de plus en plus courtes.

Certes, la disponibilité et la multiplication des moyens de communication donnent l’impression d’accéder à d’immenses quantités d’informations.

Mais nous avons besoin d’une boussole  (Nouvelle fenêtre) pour ne pas nous y perdre, pour démêler le pertinent de l’impertinent et pour éclairer nos choix au bureau de vote.

Chacun d’entre nous a le défi de se trouver un tel filtre, avec le risque idéologique, voire utopique, que cet exercice peut comporter.

Je rêve en tout cas de pouvoir articuler, avant la fin de la nouvelle campagne électorale fédérale, des attentes et des exigences pour adoucir ce sentiment d’y être entraîné malgré moi.

Je rêve aussi d’une réflexion à l’échelle des provinces et du pays pour faire des élections un exercice désirable et pas seulement un devoir civique.