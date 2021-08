Horaires à l’heure : les ambulanciers de Matane reviennent à la charge

Accompagnés du député Pascal Bérubé, ils ont interpelé le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour qu’il intervienne afin de faire avancer le dossier.

Le président de la Fraternité des paramédics de Matane, Marcel Fortin, le député Pascal Bérubé et le vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Avec les transferts occasionnés par la fermeture des soins intensifs cet été et les ruptures de services en obstétrique, les ambulanciers estiment qu'ils atteignent facilement le nombre d’heures nécessaire pour se qualifier pour l’horaire à l’heure.

Avec l’horaire de faction, les ambulanciers doivent attendre les appels à leur domicile, ce qui les oblige à se rendre à la caserne pour avoir accès à l’ambulance et allonge le délai d’intervention d’au moins 10 minutes. Avec l’horaire à l'heure, qu’ils revendiquent, ils se trouveraient à la caserne, prêts à intervenir.

Pascal Bérubé a cité le cas de la Coopérative des ambulanciers du Témiscouata qui a obtenu récemment l’horaire à l’heure.

Si le Témiscouata a pu régler le dossier dans les derniers mois, à la suite du passage du premier ministre à Rivière-du-Loup, a-t-il rappelé, on doit faire la même chose à Matane. Nos vies ont la même importance.

Selon le vice-président aux relations de travail à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry, les statistiques des interventions des ambulanciers de Matane sont semblables à celles du Témiscouata.

La charge atteint celle de Cabano et la dépasse même , a-t-il avancé.

Les ambulanciers évoquent la grandeur du territoire. Idéalement, on devrait avoir une ambulance postée à Sainte-Félicité et une autre à Saint-Ulric en plus de la caserne de Matane , affirme le président de la Fraternité des paramédics de Matane, Marcel Fortin. Donc on ne peut pas offrir un déploiement efficace.

L'hiver les temps d'intervention sont encore plus longs (archives). Photo : Radio-Canada

Selon Jérémie Landry, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) s’était engagé à faire une demande au ministère de la Santé et rien ne bouge.

De son côté, le conseiller en communication du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Gilles Turmel, indique que la conversion à l’horaire à l'heure fait partie des priorités du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Une fois par an, dit-il, normalement en septembre, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux fournit ses priorités au ministère de la Santé, basées sur des données recueillies dans l'année précédente [nombre de transports ambulanciers].

Il ajoute que la Matanie fait partie des priorités du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent depuis des années. Mais, souligne-t-il, c'est le ministère qui décide au final.

Pour sa part, Pascal Bérubé a cité une étude publiée par l’Université Laval  (Nouvelle fenêtre) selon laquelle les victimes de traumatismes ont plus de risque de décéder dans les urgences d'agglomérations de moins de 15 000 habitants.

C’est donc une question de sécurité pour les gens de la Matanie, d’autant plus importante depuis les interruptions de services que nous subissons à répétition , a-t-il mentionné.

Touchés eux aussi par une pénurie de main-d'œuvre, les ambulanciers avancent par ailleurs que l'horaire à l'heure aurait un effet d'attraction et de rétention pour les nouveaux travailleurs.