22 500 $ d’amendes pour un audioprothésiste de Rouyn-Noranda

Loïc Allenbach Bellehumeur est audioprothésiste depuis 2016. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2017 et 2018 et concernent deux patientes de Rouyn-Noranda ainsi que le syndic de l’Ordre. Au moment des faits, il opérait aussi des cliniques à Amos et Ville-Marie.

Après avoir rejeté ses deux requêtes en arrêt des procédures en février dernier, le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec l’a reconnu coupable en mars de 25 des 28 infractions qui pesaient contre lui, dont une pour avoir offert des prothèses auditives à une patiente sans l’avertir qu’elles étaient usagées.

Le Conseil de discipline lui reproche également d’avoir posé et ajusté une prothèse auditive sans avoir obtenu un certificat attestant de la nécessité de cette prothèse, de ne pas s’être acquitté de ses obligations avec intégrité et de ne pas avoir exercé sa profession selon les principes généralement acceptés. Il lui reproche aussi des manquements liés à la tenue des dossiers et d’avoir entravé le travail d’enquête du syndic.

Formations et mesures en place

Dans sa décision sur sanction rendue le 6 août, le Conseil de discipline a souligné la gravité de certaines des infractions, mais a aussi pris en compte certains facteurs atténuants.

Il a reconnu que Loïc Allenbach Bellehumeur était au début de sa pratique au moment des infractions, qu’il était sans antécédent disciplinaire, qu’il a suivi diverses formations pour améliorer sa pratique professionnelle et qu’il a pris des mesures pour éviter la répétition des infractions commises.

Le Conseil lui impose donc des amendes 2500 $ sur les 9 chefs les plus graves et des réprimandes sur les 16 autres chefs. Il doit aussi rembourser 80% des frais généraux et d’expertise du plaignant.